В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (сериалы)

В разделе, который посвящен телевизионным проектам, в главных номинациях соперниками будут следующие сериалы и артисты:
Лучший драматический сериал:
"Игра престолов"
"Это мы"
"Мир дикого запада"
"Очень странные дела"
"Корона"
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Каитриона Бэлфи ("Чужестранка")
Клер Фой ("Корона")
Кери Расселл ("Американцы")
Вайнона Райдер ("Очень странные дела")
Эван Рэйчел Вуд ("Мир дикого запада")
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")
Мэттью Риз ("Американцы")
Лив Шрайбер ("Рэй Донован")
Рами Малек ("Мистер Робот")
Билли Боб Торнтон ("Голиаф")
Лучший сериал – комедия или мюзикл:
"Атланта"
"Черноватый"
"Моцарт в джунглях"
"Очевидное"
"ВИП"
Лучшая женская роль в сериале – комедия или мюзикл:
Рэйчел Блум ("Чокнутая бывшая")
Джулия Луис-Дрейфус ("ВИП")
Сара Джессика Паркер ("Развод")
Иса Рэй ("Белая ворона")
Джина Родригез ("Девственница Джейн")
Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")
Лучшая мужская роль в сериале – комедия или мюзикл:
Энтони Андерсон ("Черноватый")
Гаэль Гарсия Берналь ("Моцарт в джунглях")
Дональд Гловер ("Атланта")
Ник Нолти ("Грейвс")
Джефри Тэмбор ("Очевидное")
Лучший мини-сериал или фильм на ТВ:
"Американское преступление"
"Костюмер"
"Ночной администратор"
"Ночь"
"Американская история преступлений"
Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ:
Фелисити Хаффмен ("Американское преступление")
Райли Кеох ("Девушка по вызову")
Сара Полсон ("Американская история преступлений")
Шарлотта Рэмплинг ("Лондонский шпион")
Керри Вашингтон ("Слушание")
Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ:
Риз Ахмед ("Ночь")
Джон Туртурро ("Ночь")
Том Хиддлстон ("Ночной администратор")
Брайан Крэнстон ("До самого конца")
Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений")
Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотой глобус 2017" пройдет 8 января 2017 года. Вести ее будет будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.