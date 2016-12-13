В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (сериалы)

В разделе, который посвящен телевизионным проектам, в главных номинациях соперниками будут следующие сериалы и артисты:





Лучший драматический сериал:

"Игра престолов"

"Это мы"

"Мир дикого запада"

"Очень странные дела"

"Корона"





Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Каитриона Бэлфи ("Чужестранка")

Клер Фой ("Корона")

Кери Расселл ("Американцы")

Вайнона Райдер ("Очень странные дела")

Эван Рэйчел Вуд ("Мир дикого запада")





Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")

Мэттью Риз ("Американцы")

Лив Шрайбер ("Рэй Донован")

Рами Малек ("Мистер Робот")

Билли Боб Торнтон ("Голиаф")





Лучший сериал – комедия или мюзикл:

"Атланта"

"Черноватый"

"Моцарт в джунглях"

"Очевидное"

"ВИП"





Лучшая женская роль в сериале – комедия или мюзикл:

Рэйчел Блум ("Чокнутая бывшая")

Джулия Луис-Дрейфус ("ВИП")

Сара Джессика Паркер ("Развод")

Иса Рэй ("Белая ворона")

Джина Родригез ("Девственница Джейн")

Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")





Лучшая мужская роль в сериале – комедия или мюзикл:

Энтони Андерсон ("Черноватый")

Гаэль Гарсия Берналь ("Моцарт в джунглях")

Дональд Гловер ("Атланта")

Ник Нолти ("Грейвс")

Джефри Тэмбор ("Очевидное")





Лучший мини-сериал или фильм на ТВ:

"Американское преступление"

"Костюмер"

"Ночной администратор"

"Ночь"

"Американская история преступлений"





Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ:

Фелисити Хаффмен ("Американское преступление")

Райли Кеох ("Девушка по вызову")

Сара Полсон ("Американская история преступлений")

Шарлотта Рэмплинг ("Лондонский шпион")

Керри Вашингтон ("Слушание")





Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ:

Риз Ахмед ("Ночь")

Джон Туртурро ("Ночь")

Том Хиддлстон ("Ночной администратор")

Брайан Крэнстон ("До самого конца")

Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений")





Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотой глобус 2017" пройдет 8 января 2017 года. Вести ее будет будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.







