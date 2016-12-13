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13 декабря 16, 09:27
В США объявлены номинанты на "Золотой глобус 2017" (сериалы)
Золотой глобус 2017
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В США состоялась церемония представления претендентов на одну из главных кинопремий года - "Золотой глобус 2017", который присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.
В разделе, который посвящен телевизионным проектам, в главных номинациях соперниками будут следующие сериалы и артисты:

Лучший драматический сериал:
"Игра престолов"
"Это мы"
"Мир дикого запада"
"Очень странные дела"
"Корона"

Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Каитриона Бэлфи ("Чужестранка")
Клер Фой ("Корона")
Кери Расселл ("Американцы")
Вайнона Райдер ("Очень странные дела")
Эван Рэйчел Вуд ("Мир дикого запада")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")
Мэттью Риз ("Американцы")
Лив Шрайбер ("Рэй Донован")
Рами Малек ("Мистер Робот")
Билли Боб Торнтон ("Голиаф")

Лучший сериал – комедия или мюзикл:
"Атланта"
"Черноватый"
"Моцарт в джунглях"
"Очевидное"
"ВИП"

Лучшая женская роль в сериале – комедия или мюзикл:
Рэйчел Блум ("Чокнутая бывшая")
Джулия Луис-Дрейфус ("ВИП")
Сара Джессика Паркер ("Развод")
Иса Рэй ("Белая ворона")
Джина Родригез ("Девственница Джейн")
Трэйси Эллис Росс ("Черноватый")

Лучшая мужская роль в сериале – комедия или мюзикл:
Энтони Андерсон ("Черноватый")
Гаэль Гарсия Берналь ("Моцарт в джунглях")
Дональд Гловер ("Атланта")
Ник Нолти ("Грейвс")
Джефри Тэмбор ("Очевидное")

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ:
"Американское преступление"
"Костюмер"
"Ночной администратор"
"Ночь"
"Американская история преступлений"

Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ:
Фелисити Хаффмен ("Американское преступление")
Райли Кеох ("Девушка по вызову")
Сара Полсон ("Американская история преступлений")
Шарлотта Рэмплинг ("Лондонский шпион")
Керри Вашингтон ("Слушание")

Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ:
Риз Ахмед ("Ночь")
Джон Туртурро ("Ночь")
Том Хиддлстон ("Ночной администратор")
Брайан Крэнстон ("До самого конца")
Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений")

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотой глобус 2017" пройдет 8 января 2017 года. Вести ее будет будет популярный американский телеведущий Джимми Феллон.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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