Бен Аффлек уточнил статус сольного фильма о Бэтмене

В разговоре с поклонниками, который организовало издание The New York Times, актер сказал следующее: "Я считаю, что создание фильмов не должно быть привязано к определенному прокатному "окну" или дате. На этом мы и стоим".





По словам Аффлека, работа над сценарием картины будет продолжена, и ему нужно больше времени, чтобы снять фильм, который сможет на равных конкурировать с предыдущими экранизациями комиксов о Темном рыцаре.





Отметим, что ранее Аффлек неоднократно делал подобные заявления, утверждая, что "не хочет спешить" со своим фильмом, не уточняя, когда завершится затянувшийся процесс создания сценария.





Руководство киностудии Warner Bros. анонсировало сольный кинопроект о Бэтмене еще весной 2015 года, объявив, что Аффлек не только исполнит главную роль, но и займет режиссерское кресло. По одной из версий, зрители смогут увидеть картину не ранее осени 2019 года.





Ранее студия предполагала выпустить в этот период вторую часть "Лиги справедливости", однако в начале декабря 2016 года стало известно о том, что производство этого фильма отложено на неопределенный срок.



