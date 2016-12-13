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13 декабря 16, 09:33
Звезды Marvel стали самыми прибыльными актерами 2016 года
Marvel
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Самым прибыльным актером 2016 года оказался исполнитель роли Капитана Америки в фильмах студии Marvel Крис Эванс.
Как свидетельствует исследование издания Forbes, он возвращает инвесторам 135,8 доллара с каждого доллара своего гонорара.

Вторую строчку рейтинга занял другой участник проектов Marvel Крис Прэтт. Соотношение доходов и расходов в его случае составляет 125,4 к одному. Успех актера базируется на таких хитах, как "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". 

На третьем месте оказалась исполнительница роли Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон, возвращавшая с каждого доллара гонорара 88,6 доллара. 

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом.

4. Мила Кунис - 49,5 доллара на каждый доллар гонорара
5. Вин Дизель - 32 доллара на каждый доллар гонорара
6. Дженнифер Энистон - 27,8 доллара на каждый доллар гонорара
7. Бен Аффлек - 20,1 доллара на каждый доллар гонорара
8. Роберт Дауни мл. - 18,4 доллара на каждый доллар гонорара
9. Мэтт Дэймон - 17,7 доллара на каждый доллар гонорара
10. Дженнифер Лоуренс - 17,8 доллара на каждый доллар гонорара

Напомним, что ранее Forbes представил список самых переоцененных актеров года. Как и годом ранее его возглавил Джонни Депп.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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