Патрик Уилсон получил роль суперзлодея в «Аквамене»

Актеру досталась роль единоутробного брата протагониста — суперзлодея Орма «Повелителя океана» Мариуса.





Орм вырос в тени героического брата и всегда завидовал его суперспособностям (сам он был простым смертным). Он промышлял мелкими преступлениями, потом пропал без вести и спустя несколько лет вернулся под именем Орм Мариус, называя себя Повелителем Океана. Не имея врожденного дара, Орм использовал для своих злодеяний продвинутые технологии. Сначала плохиш грабил суда, но вскоре переключился на захват городов и решил свергнуть Аквамена с трона.





Роль в «Аквамене» станет новым этапом сотрудничества Уилсона и Джеймса Вана, у которого актер играет в двух хоррор-франшизах — «Заклятие» и «Астрал».





Центральный образ фильма приватизировал Джейсон Момоа, дебютировавший в комикс-коновселенной в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В «Аквамене» также сыграет Эмбер Херд — жену супергероя Меру. Еще одним участником проекта станет Уиллем Дефо, которому достался образ Нуидиса Валко, ученого, политика и друга Аквамена.





Студия Warner Bros. поставила премьеру фильма на 5 октября 2018 года.



