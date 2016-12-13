Рейчел Вайс раскроет тайну знаменитого доктора

Книга неслучайно имеет подзаголовок «Самый выдающийся хирург викторианской Англии». В 1813 году Джеймс Барри закончил обучение в медицинской школе Эдинбургского университета, получил распределение в военный госпиталь в Плимуте, а спустя несколько лет отправился в Южную Африку, где получил должность медицинского инспектора британской колонии. Барри прославился как военный хирург, но большая часть его профессиональной карьеры была также посвящена нуждам местного населения.





Барри скончался в 1865 году в возрасте 70 лет. Его тайна открылась уже в XX веке. Было установлено, что Джеймс Барри был женщиной (настоящее имя — Маргарет Бакли), но всю жизнь скрывал этот факт, который помешал бы ему построить успешную карьеру.





Адаптацией первоисточника в сценарий займется Ник Ярборо, работавший над биографическим проектом для Эммы Стоун «Письмо от Розмари».



