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13 декабря 16, 09:36
Рейчел Вайс раскроет тайну знаменитого доктора
Рейчел Вайс
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Кинокомпания Maven Pictures, выпустившая в этом году «Американскую милашку», приобрела под Рейчел Вайс права на экранизацию биографической книги Рейчел Холмс «Тайная жизнь доктора Джеймса Миранды Барри» (The Secret Life of Dr. James Miranda Barry).
Книга неслучайно имеет подзаголовок «Самый выдающийся хирург викторианской Англии». В 1813 году Джеймс Барри закончил обучение в медицинской школе Эдинбургского университета, получил распределение в военный госпиталь в Плимуте, а спустя несколько лет отправился в Южную Африку, где получил должность медицинского инспектора британской колонии. Барри прославился как военный хирург, но большая часть его профессиональной карьеры была также посвящена нуждам местного населения. 

Барри скончался в 1865 году в возрасте 70 лет. Его тайна открылась уже в XX веке. Было установлено, что Джеймс Барри был женщиной (настоящее имя — Маргарет Бакли), но всю жизнь скрывал этот факт, который помешал бы ему построить успешную карьеру. 

Адаптацией первоисточника в сценарий займется Ник Ярборо, работавший над биографическим проектом для Эммы Стоун «Письмо от Розмари».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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