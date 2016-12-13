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13 декабря 16, 09:39
«Человек-паук» подвинул «Плохих парней»
Человек-паук
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Боссы киновселенной Marvel поставили сиквел «Человека-паука» на 5 июля 2019 года.
Продолжение приключений помолодевшего Питера Паркера выйдет всего через два года после его первого персонального фильма во франшизе, который стартует в прокате в тот же праздничный уикенд 2017 года. 

Решение Disney и Marvel привело к переносу даты релиза «Плохих парней 4». Студия Sony планировала выпустить четвертую часть экшн-франшизы 3 июля 2019 года, но решила не тягаться с комикс-блокбастером самой доходной франшизы современности — и перенесла премьеру на 24 мая того же года. 

Третий фильм возрожденной киносерии «Плохие парни» с неизменными Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдет 28 июня 2018 года. Постановкой триквела займется Джо Карнахан. 

Sony перенесла еще одну свою премьеру. «Барби», первая киноадаптация «игрушечной» франшизы компании Mattel, задержится более чем на год. Фильм, главную роль в котором сыграет Эми Шумер, переезжает с 12 мая 2017 года на 29 июня 2018-го. 

Утверждение даты выхода «Человека-паука 2», вероятно, приведет к изменениям в графике релизов киновселенной Marvel. Сейчас на 2019 год здесь заявлено две премьеры — «Капитан Марвел» (первый фильм франшизы с женским персонажем в главной роли выйдет 8 марта) и четвертая часть «Мстителей» (3 мая), до недавних пор проходившая под названием «Война бесконечности 2», но вроде бы лишившаяся вывески. 

Такая плотность проектов — три на первую половину года — для Marvel непривычна, потому следует ждать переноса одной из премьер на другую дату. Вероятно, во второй половине 2019 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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