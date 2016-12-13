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13 декабря 16, 09:41
Антонио Бандерас сыграет Джанни Версаче
Антонио Бандерас
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Датский режиссер Билле Аугуст («Пелле завоеватель», «Снежное чувство Смиллы») готовится к съемкам биопика «Версаче» (Versace), посвященного жизни прославленного модельера.
На главную роль утвержден Антонио Бандерас. 

Фильм будет решен в жанре семейной саги и расскажет о том, как Джанни Версачи стал одной из самых влиятельных фигур в мире моды, запустив свой именной бренд в конце 1970-х. Много внимания будет уделено его отношениям с сестрой Донателлой, которая возглавила концерн после убийства брата в 1997 году. 

По словам режиссера, семья Версаче принимает активное участие в разработке проекта. Съемки стартуют в марте следующего года. Аугуст пообещал огласить представительный актерский ансамбль проекта в начале 2017-го. Бандерас и Аугуст сотрудничали на съемочной площадке фильма «Дом духов» 1993 года. 

Джанни Версаче, точнее, его убийство Эндрю Кьюнененон, станет объектом изучения в третьем сезоне сериала-антологии «Американская история преступлений».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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