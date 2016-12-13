Гермиона Грейнджер - величайшая героиня в истории кино

Рейтинг был составлен на основе опросов профессионалов: составители списка The Hollywood Reporter опросили свыше 1800 актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов. Первое место в списке величайших героинь в истории кино заняла Гермиона Грейнджер, роль которой в "Гарри Поттере" сыграла Эмма Уотсон.









Первая десятка рейтинга величайших героинь кино и сериалов выглядит следующим образом:









1. Гермиона Грейнджер (Эмма Уотсон) – "Гарри Поттер"









2. Принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер — "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"









3. Баффи в исполнении Сары Мишель Геллар — "Баффи — истребительница вампиров" (Buffy the Vampire Slayer)









4. Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип — "Дьявол носит Prada"









5. Дана Скалли в исполнении Джиллиан Андерсон — "Секретные материалы" (The X-Files)









6. Лиз Лемон в исполнении Тины Фей — "Студия 30" (30 Rock)









7. Лесли Ноуп в исполнении Эми Полер — "Парки и зоны отдыха" (Parks and Recreation)









8. Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк — "Игра престолов" (Game of Thrones)









9. Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун — "Блондинка в законе"









10. Мэри Поппинс в исполнении Джули Эндрюс — "Мэри Поппинс"



