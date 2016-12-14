Сигурни Уивер не считает Защитников супергероями

Слова актрисы цитирует издание Movies.





Актриса в частности сказала следующее: "Я сейчас снимаюсь в "Защитниках", и это очень интересно. В шоу превосходный актерский состав, а съемки проходят прямо здесь, в Нью-Йорке, и для меня это много значит. Так вот, четыре героя конфликтуют с этой милой женщиной, которую я играю. Это отличная роль, и я люблю мою героиню. Мне понравились и другие шоу, с которыми я не была знакома до съемок в "Защитниках". Сам же сериал является настоящим любовным письмом Нью-Йорку. На мой взгляд, персонажи не супергерои, они люди с определенным даром. Это немного другой масштаб, и я получаю от него огромное удовольствие. Более мрачные апокалиптические проекты не для меня".





На вопрос, хотела бы она сыграть в полнометражных фильмах Marvel, Уивер, выдержав паузу, ответила, что ее устраивает Marvel "меньшего формата".

Помимо исполнителей главных ролей – Чарли Кокса, Кристен Риттер, Майка Колтера и Финна Джонса – в "Защитниках" заняты Розарио Доусон, Скотт Гленн, Элден Хенсон, Дебора Энн Уолл, Симона Миссик и другие. Точная дата премьеры, которая запланирована на 2017 год, еще не названа.





В отношении сиквелов "Аватара", Уивер поделилась следующей информацией: "Да, Джим снимает все четыре фильма одновременно. Я чувствую, что действительно отправляюсь в это путешествие и понимаю, что эти фильмы в сегодняшнем политическом климате будут даже важнее, чем могли быть раньше. Мы думаю, мы нуждаемся в искусстве, которое сплотит всех нас. Меня переполняют эмоции – я прочла три сценария, и если вам понравился первый фильм, тогда вы будете на седьмом небе от счастья, когда новые картины выйдут в прокат".





Напомним, что по неофициальным данным, "Аватар 2" выйдет 21 декабря 2018 года.



