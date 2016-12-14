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14 декабря 16, 11:57
Бен Мендельсон сыграет шерифа Ноттингемского
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В актерском составе фильма "Робин Гуд: Начало" произошло пополнение.
К нему присоединился Бен Мендельсон, знакомый зрителям по сериалу "Родословная" и по фильму "Изгой-Один: Звездные войны. Истории". Утверждается, что ему досталась роль главного антагониста - шерифа Ноттингемского.

Ранее стало известно, что самого разбойника из Шервудского леса сыграет Тарон Эгертон, Крошку Джона - Джейми Фокс, а Ив Хьюсон - возлюбленную Робина Гуда Деву Мэрион. Постановщиком назначен Отто Баферст, создатель некоторых эпизодов сериала "Острые козырьки".

На момент написания данной заметки сюжет фильма не уточнялся. Предполагалось лишь, что действие будет происходить после одного из Крестовых походов. Вернувшись с войны, молодой Робин узнает, что его малая родина погрязла в коррупции и вынужден собрать ватагу удальцов, чтобы взять под защиту простых крестьян.

Ожидается, что фильм будет представлен зрителям в марте 2018 года.

Отметим, что история легендарного разбойника из английских баллад неоднократно переносилась на экраны. Впервые это было сделано еще в 1922 году, роль Робина тогда сыграл Дуглас Фэрбенкс. Уже в наше время Ридли Скотт предпринял попытку снять свою версию, но потерпел неудачу. Его фильм провалился в прокате.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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