Третий сезон "Салема" будет заключительным

Сериал производства Fox 21 Television Studios был первой оригинальной сценарной драмой WGN America. Ключевые роли в сериале о знаменитых салемских ведьмах исполняю Джанет Монтгомери, Шэйн Уэст и Сет Гейбл. Заключительный эпизод третьего сезона сериала исполнительных продюсеров Брэннона Браги и Адама Саймона выйдет в эфир 18 января 2017 года и станет финалом шоу.





""Салем" - невероятное шоу, которому мы обязаны успешным запуском наших оригинальных программ, - говорится в заявлении WGN America. – Мы благодарим Брэннона, Адама, наш талантливый актерский состав и наших партнеров на Fox 21 за то, что они доверили нам эту замечательную историю о мире Салема. Мы благодарны фанатам за их верность и поддержку шоу".





После закрытия "Салема" у WGN America из сценарных проектов остается высоко оцененный критиками сериал "Андеграунд", который вернется со вторым сезоном в 2017 году, и драма "Изгои". Что касается пилотов, что кабельный канал работает над экранизациями комикса DC "Скальпированный" ("Scalped") и повести братьев Стругацких "Пикник на обочине".



