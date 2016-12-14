Warner Bros. снимет фильм о главных злодейках DC

Речь идет о картине картине, главными героями которой будут исключительно женщины, а точнее самые популярные злодейки DC.





Постановщиком фильма с рабочим названием "Сирены Готэма" ("Gotham City Sirens") назначен Дэвид Эйер, создатель "Отряда самоубийц". В проекте примет участие Марго Робби, которая вновь вернется к образу Харли Квин и станет одним из продюсеров. Помимо, Квин, зрителям предстоит увидеть таких злодеек, как Женщина-кошка, Ядовитый плющ и других.





Адаптацией первоисточника для экрана займется сценаристка Женева Робертсон-Дворет, которая работала над сценарием перезапуска "Лары Крофт". Сроки реализации проекта и его возможный прокатный график на момент написания данной заметки не уточнялись.





Также стало известно о том, что Warner Bros. рассматривает возможность снять продолжение "Отряда самоубийц" и спин-оффа к нему, который будет посвящен Дэдшоту.





Напомним, что "Отряд самоубийц" был выпущен в прокат в 2016 году и, несмотря на разгромную критику, заработал более 700 миллионов долларов. Зрители признавали, что самым интересным персонажем была Харли Квин.



