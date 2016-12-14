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14 декабря 16, 12:08
Warner Bros. снимет фильм о главных злодейках DC
Харли Квин
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Киностудия Warner Bros. анонсировала очередной фильм по мотивам комиксов DC.
Речь идет о картине картине, главными героями которой будут исключительно женщины, а точнее самые популярные злодейки DC.

Постановщиком фильма с рабочим названием "Сирены Готэма" ("Gotham City Sirens") назначен Дэвид Эйер, создатель "Отряда самоубийц". В проекте примет участие Марго Робби, которая вновь вернется к образу Харли Квин и станет одним из продюсеров. Помимо, Квин, зрителям предстоит увидеть таких злодеек, как Женщина-кошка, Ядовитый плющ и других.

Адаптацией первоисточника для экрана займется сценаристка Женева Робертсон-Дворет, которая работала над сценарием перезапуска "Лары Крофт". Сроки реализации проекта и его возможный прокатный график на момент написания данной заметки не уточнялись.

Также стало известно о том, что Warner Bros. рассматривает возможность снять продолжение "Отряда самоубийц" и спин-оффа к нему, который будет посвящен Дэдшоту.

Напомним, что "Отряд самоубийц" был выпущен в прокат в 2016 году и, несмотря на разгромную критику, заработал более 700 миллионов долларов. Зрители признавали, что самым интересным персонажем была Харли Квин.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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