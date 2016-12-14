Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.70
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
28.00
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.66
USD
26.86
RUB
0.44
Кино
Новости кино
14 декабря 16, 12:10
Трейлер «Форсажа 8» бьет рекорды по количеству просмотров
Форсаж 8
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
«Форсаж 8» обновил рекорд трейлеров с максимальным количеством просмотров за первые сутки.
Видео было просмотрено 139 миллионов раз — побит недавний рекорд «Красавицы и чудовища», заработавшего 127,6 млн просмотров. 

Премьера трейлера прошла с большим размахом на манхэттенской площади Таймс-сквер. Мероприятие посетили звезды франшизы во главе с Вином Дизелем и режиссером Ф. Гари Греем. Одновременно с выходом онлайн видео показывали 33 огромных цифровых билборда на Манхэттене. 

Предыдущая, седьмая, часть стала самой кассовой во франшизе, заработав $1,516 млрд — третий результат среди релизов 2015 года после «Звездных войн: Пробуждения Силы» ($2,068 млрд) и «Мира Юрского периода» ($1,67 млрд). Суммарные сборы всей киносерии «Форсаж» на сегодня составляют $3,896 млрд. 

Восьмой фильм, получивший официальное название «The Fate of the Furious» (которое российским зрителям наверняка не пригодится — локализаторы обойдутся «номерным» заголовком), выйдет в прокат 14 апреля 2017 года. В актерский ансамбль влились две большие актрисы — Шарлиз Терон, играющая главную злодейку, которая вносит раскол в ряды дружной команды, и Хелен Миррен в остающейся секретной роли.


Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Трейлер "На 50 оттенков темнее" побил рекорд "Звездных войн"
Вин Дизель анонсировал дату премьеры трейлера "Форсажа 8"
Трейлер драмы о Бостонском марафоне с Марком Уолбергом
Первый полноценный трейлер «Красавицы и чудовища» (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей одновременно
noimageХью Джекман отказался от части гонорара за "Логана"
noimageОбзор кинолент, стартующих в прокате с 15 декабря
noimageWarner Bros. снимет фильм о главных злодейках DC
noimageТретий сезон "Салема" будет заключительным
Лента новостей
Загрузка...