Трейлер «Форсажа 8» бьет рекорды по количеству просмотров

Видео было просмотрено 139 миллионов раз — побит недавний рекорд «Красавицы и чудовища», заработавшего 127,6 млн просмотров.





Премьера трейлера прошла с большим размахом на манхэттенской площади Таймс-сквер. Мероприятие посетили звезды франшизы во главе с Вином Дизелем и режиссером Ф. Гари Греем. Одновременно с выходом онлайн видео показывали 33 огромных цифровых билборда на Манхэттене.





Предыдущая, седьмая, часть стала самой кассовой во франшизе, заработав $1,516 млрд — третий результат среди релизов 2015 года после «Звездных войн: Пробуждения Силы» ($2,068 млрд) и «Мира Юрского периода» ($1,67 млрд). Суммарные сборы всей киносерии «Форсаж» на сегодня составляют $3,896 млрд.





Восьмой фильм, получивший официальное название «The Fate of the Furious» (которое российским зрителям наверняка не пригодится — локализаторы обойдутся «номерным» заголовком), выйдет в прокат 14 апреля 2017 года. В актерский ансамбль влились две большие актрисы — Шарлиз Терон, играющая главную злодейку, которая вносит раскол в ряды дружной команды, и Хелен Миррен в остающейся секретной роли.



