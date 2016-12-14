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14 декабря 16, 14:25
Обзор кинолент, стартующих в прокате с 15 декабря
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Вашему вниманию предлагается свежий обзор кинофильмов, которые стартуют в украинском прокате 15 декабря.
Драма "Скрытая красота". Некогда успешный и жизнерадостный Говард Инлет впадает в затяжную депрессию после пережитой личной трагедии. Его коллеги разрабатывают необычный план по возвращению Говарда к нормальной жизни. План срабатывает – но совсем не так, как ожидалось.

Фэнтези "Изгой Один. Звёздные Войны. История". Джин Эрсо - солдат Альянса повстанцев и бывшая преступница, получает задание по поиску информации для уничтожения нового мощнейшего супероружия Империи. Вместе со специальным отрядом повстанцем Джин отправляется на спезадание, но вскоре их миссия осложняется вмешательством беспощадного имперского посланника – Дарта Вейдера, который должен сделать все, чтобы повстанцы не достигли своей цели.

Комедия "Миссия: Неадекватна". Главный герой - обычный американский гражданин, к которому приходит видение от Всевышнего с призывом отправиться в Пакистан и обезвредить Усаму бен Ладена. Невзирая на отсутствие навыков в подобном деле, он отправляется в Пакистан на выполнение самой важной миссии в своей жизни.

Триллер "Вирус". Вспышка неизвестного смертельного вируса уносит жизни большей части населения Земли. Молодая женщина документирует жизнь своей семьи в карантинных условиях...

Триллер "Вина". Молодой, но очень амбициозный адвокат вступает в схватку с коррумпированным владельцем фармацевтической корпорации и вскоре оказывается в эпицентре большого заговора.

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/


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