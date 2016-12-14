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Кино
Новости кино
14 декабря 16, 14:46
Хью Джекман отказался от части гонорара за "Логана"
Хью Джекман
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В конце февраля на мировые экраны выйдет фантастический боевик "Логан", в котором Хью Джекман последний раз сыграет мутанта Росомаху.
Как стало известно ранее, фильм получил взрослый прокатный рейтинг R. Недавно СМИ узнали, что для получения этого рейтинга исполнитель главной роли согласился урезать собственный гонорар. 

О том, какую именно сумму изначально составлял гонорар актера и насколько его урезали, информации нет. Однако пишут, что Джекман добровольно пошел на финансовую "жертву", поскольку не хотел сниматься в очередном детском комиксе. Дело в том, что студии, вкладывая громадные средства в кино, стремятся показать его как можно большей аудитории и заработать кассу на подростках, которые составляют наибольший процент киноманов. А рейтинг R, допускающий нецензурную лексику, кровь и насилие в кадре, подразумевает, что зрители младше 17 лет на сеансы не попадут.

На прошлой неделе режиссер Джеймс Мэнголд в рамках киномарафона Butt-Numb-A-Thon в Остине продемонстрировал целых 40 минут своей грядущей ленты. Там же постановщик и рассказал про инициативу Хью. Публика же воочию смогла убедиться, что "Логан" действительно будет взрослым, жестким, реалистичным, мрачным и кровавым.

Возможно, если бы не коммерческий успех "Дэдпула" с ярко выраженным рейтингом R, никакой уменьшенный гонорар Джекмана не смог бы убедить студию Fox в целесообразности данной авантюры. К слову, "Люди Икс: Апокалипсис" со своим рейтингом PG-13 заработали куда меньше, нежели бодрый, дерзкий и неполиткорректный кинокомикс о болтливом наемнике.

В украинском прокате "Логан" стартует 2 марта 2017.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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