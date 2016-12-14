Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей одновременно

В январе на кинофестивале "Сандэнс" пройдет премьера арт-фильма "Манифест", в котором Бланшетт сыграла одновременно 13 ролей. "Манифест" - это проект немецкого художника Джулиана Розенфельда, своеобразный сборник монологов художников разных эпох. Изначально проект был создан как видеоинсталляция для выставки Розенфельда, а потом художник превратил ее в полноценный фильм.





Оригинальность фильма в том, что в нем за 90 минут Бланшетт перевоплощается в 13 разных персонажей. Балерина, телеведущая, бездомный, рок-звезда, учительница и другие герои вполне привычных профессий и занятий в исполнении актрисы зачитывают манифесты о роли искусства в мире. Для оскароносной актрисы такие эксперименты - уже привычное дело: так, в 2007 году она сыграла молодого Боба Дилана в фильме "Меня там нет" и получила за эту роль приз Венецианского кинофестиваля.











