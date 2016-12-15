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Кино
Новости кино
15 декабря 16, 12:12
Запрещенный на Украине российский сериал возглавил рейтинг
физрук
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Запрещенный киевскими властями российский телевизионный сериал "Физрук" возглавил наравне с Чемпионатом Европы по футболу рейтинг самых популярных поисковых запросов 2016 на территории Украины.
Такие данные приводятся в ежегодном отчете компании Google.

Также в тройку самых популярных запросов попал и другой телевизионный проект российского производства - "Мажор". Примечательно, что эти сериалы украинские пользователи Сети искали значительно чаще, чем, например, "Игру престолов", которая оказалась в десятке лидеров.

Среди полнометражных фильмов, информацию о которых искалив 2016 году в Google, оказались "Отряд самоубийц", "Дэдпул", "Доктор Стрэндж", "Зверополис", "Выживший" и другие. В рейтинге сериалов, помимо уже упоминавшихся, оказались "Кухня", "Молодежка" и "Интерны".

Напомним, что украинские власти регулярно пополняют список запрещенных к показу на территории страны российских кинопроектов. В некоторых случаях, из-за "пропаганды силовых структур", в иных - из-за участия в них артистов из так называемого "черного списка", куда попадают российские знаменитости, представляющие, по мнению Киева, угрозу национальной безопасности страны.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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