Запрещенный на Украине российский сериал возглавил рейтинг

Такие данные приводятся в ежегодном отчете компании Google.





Также в тройку самых популярных запросов попал и другой телевизионный проект российского производства - "Мажор". Примечательно, что эти сериалы украинские пользователи Сети искали значительно чаще, чем, например, "Игру престолов", которая оказалась в десятке лидеров.





Среди полнометражных фильмов, информацию о которых искалив 2016 году в Google, оказались "Отряд самоубийц", "Дэдпул", "Доктор Стрэндж", "Зверополис", "Выживший" и другие. В рейтинге сериалов, помимо уже упоминавшихся, оказались "Кухня", "Молодежка" и "Интерны".





Напомним, что украинские власти регулярно пополняют список запрещенных к показу на территории страны российских кинопроектов. В некоторых случаях, из-за "пропаганды силовых структур", в иных - из-за участия в них артистов из так называемого "черного списка", куда попадают российские знаменитости, представляющие, по мнению Киева, угрозу национальной безопасности страны.



