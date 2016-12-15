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15 декабря 16, 12:14
Майкл Фассбендер рассказал об отличиях двух андроидов
Майкл Фассбендер
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Майкл Фассбендер, которому довелось сыграть сразу двух андроидов в фантастическом фильме "Чужой: Завет", рассказал в интервью изданию Comingsoon о ключевых отличиях двух машин.
Как следует из разъяснений актера, эти персонажи хоть и я представляют собой роботов одной серии, но наделены разными качествами.

"Полагаю, что у Уолтера совсем иная начинка. Дэвид - это такой перспективный образец, своего рода прототип, существующий в одном экземпляре. Слишком человеческие элементы в нем, видимо, показались людям пугающими, поэтому Уолтер - это уже такой классический робот. Только логика. В большей степени прислужник без собственного эго", - сказал он.

Напомним, что ранее Майкл Фассбендер неоднократно делился с потенциальными зрителями деталями новой истории. В частности, именно он уточнил, что в картине будет представлен новый тип Чужих, который получил название Неоморф.

Сюжет картины строится вокруг экипажа космического корабля, который прилетает на удаленную планету в поиске места пригодного для колонизации и обнаруживает единственного выжившего члена экипажа "Прометея" - андроида Дэвида. Ключевые роли исполнили Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Гай Пирс, Билли Крадап, Дэнни МакБрайд, Джусси Смоллетт, Горан Д. Клюе, Демиан Бишир.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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