Майкл Фассбендер рассказал об отличиях двух андроидов

Как следует из разъяснений актера, эти персонажи хоть и я представляют собой роботов одной серии, но наделены разными качествами.





"Полагаю, что у Уолтера совсем иная начинка. Дэвид - это такой перспективный образец, своего рода прототип, существующий в одном экземпляре. Слишком человеческие элементы в нем, видимо, показались людям пугающими, поэтому Уолтер - это уже такой классический робот. Только логика. В большей степени прислужник без собственного эго", - сказал он.





Напомним, что ранее Майкл Фассбендер неоднократно делился с потенциальными зрителями деталями новой истории. В частности, именно он уточнил, что в картине будет представлен новый тип Чужих, который получил название Неоморф.





Сюжет картины строится вокруг экипажа космического корабля, который прилетает на удаленную планету в поиске места пригодного для колонизации и обнаруживает единственного выжившего члена экипажа "Прометея" - андроида Дэвида. Ключевые роли исполнили Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Гай Пирс, Билли Крадап, Дэнни МакБрайд, Джусси Смоллетт, Горан Д. Клюе, Демиан Бишир.







