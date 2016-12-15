Звезда "Ходячих мертвецов" получила главную роль

Актриса сыграет лейтенанта-коммандера. Мартин-Грин, которую поклонники "Ходячих мертвецов" знают как Сашу, уже завершила работу в седьмом сезоне зомби-драмы, и если ее персонаж уцелеет, актрисе предстоит вернуться на съемочную площадку сериала не раньше лета 2017 года. CBS All Access и продюсеры студии CBS Television Studios воздерживаются от комментариев.





В предстоящем сериале цифрового сервиса CBS All Access будут представлены новые герои, исследующие новые миры и цивилизации, а также затронуты злободневные проблемы, что всегда являлось отличительным знаком франшизы с момента ее рождения в 1966 году.





Первыми актерами, официально получившими роли в тринадцатисерийном сериале, были Мишель Йео, Энтони Рэпп и Даг Джонс. Кристофер Оби, Шазад Латиф и Мэри Чиффо были утверждены на роли клингонцев несколькими днями ранее. Изначально "Звездный путь: Дискавери" должен был дебютировать в январе 2017 года, но позже его запуск был перенесен на май.





Напомним, что Брайан Фуллер, принимавший участие в разработке проекта на самых ранних стадиях, сложил с себя обязанности шоураннера и полностью переключился на "Американских богов" канала Starz.





Мартин-Грин претендовала на роль Мишонн в "Ходячих мертвецах", которая в итоге досталась Данай Гурира. Продюсеры сериала создали роль Саши, которой нет в печатном комиксе, специально для Мартин-Грин.



