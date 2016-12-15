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15 декабря 16, 12:18
Звезда "Ходячих мертвецов" получила главную роль
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Звезда сериала "Ходячие мертвецы" Сонеква Мартин-Грин получила главную роль в новом сериале CBS All Access "Звездный путь: Дискавери".
Актриса сыграет лейтенанта-коммандера. Мартин-Грин, которую поклонники "Ходячих мертвецов" знают как Сашу, уже завершила работу в седьмом сезоне зомби-драмы, и если ее персонаж уцелеет, актрисе предстоит вернуться на съемочную площадку сериала не раньше лета 2017 года. CBS All Access и продюсеры студии CBS Television Studios воздерживаются от комментариев.

В предстоящем сериале цифрового сервиса CBS All Access будут представлены новые герои, исследующие новые миры и цивилизации, а также затронуты злободневные проблемы, что всегда являлось отличительным знаком франшизы с момента ее рождения в 1966 году.

Первыми актерами, официально получившими роли в тринадцатисерийном сериале, были Мишель Йео, Энтони Рэпп и Даг Джонс. Кристофер Оби, Шазад Латиф и Мэри Чиффо были утверждены на роли клингонцев несколькими днями ранее. Изначально "Звездный путь: Дискавери" должен был дебютировать в январе 2017 года, но позже его запуск был перенесен на май.

Напомним, что Брайан Фуллер, принимавший участие в разработке проекта на самых ранних стадиях, сложил с себя обязанности шоураннера и полностью переключился на "Американских богов" канала Starz.

Мартин-Грин претендовала на роль Мишонн в "Ходячих мертвецах", которая в итоге досталась Данай Гурира. Продюсеры сериала создали роль Саши, которой нет в печатном комиксе, специально для Мартин-Грин.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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