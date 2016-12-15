Американская Гильдия актеров - номинанты (фильмы)

В разделе полнометражных кинопроектов лидером по числу упоминаний стала драма "Манчестер у моря", которая сможет претендовать на четыре награды.





В трех номинациях за премию будут бороться фильмы "Ограды" и "Лунный свет".





В основных категориях соперниками станут:





Лучший актерский ансамбль

1. "Капитан Фантастик"

2. "Ограды"

3. "Скрытые фигуры"

4. "Манчестер у моря"

5. "Лунный свет"





Лучшая исполнительница главной роли

1. Эми Адамс ("Прибытие")

2. Натали Портман ("Джеки")

3. Эмили Блант ("Девушка в поезде")

4. Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

5. Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")





Лучший исполнитель главной роли

1. Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

2. Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести")

3. Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

4. Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")

5. Дензел Вашингтон ("Ограды")





Лучший состав каскадеров

1. "Доктор Стрэндж"

2. "Первый мститель 3: Противостояние"

3. "По соображениям совести"

4. "Джейсон Борн"

5. "Под покровом ночи"





Победители будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 29 января 2017 года. Как правило, обладатели премии Гильдии актеров затем получают и награду Американской Киноакадемии.







