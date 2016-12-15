Американская Гильдия актеров - номинанты (фильмы)

В разделе полнометражных кинопроектов лидером по числу упоминаний стала драма "Манчестер у моря", которая сможет претендовать на четыре награды.
В трех номинациях за премию будут бороться фильмы "Ограды" и "Лунный свет".
В основных категориях соперниками станут:
Лучший актерский ансамбль
1. "Капитан Фантастик"
2. "Ограды"
3. "Скрытые фигуры"
4. "Манчестер у моря"
5. "Лунный свет"
Лучшая исполнительница главной роли
1. Эми Адамс ("Прибытие")
2. Натали Портман ("Джеки")
3. Эмили Блант ("Девушка в поезде")
4. Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")
5. Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")
Лучший исполнитель главной роли
1. Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
2. Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести")
3. Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")
4. Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")
5. Дензел Вашингтон ("Ограды")
Лучший состав каскадеров
1. "Доктор Стрэндж"
2. "Первый мститель 3: Противостояние"
3. "По соображениям совести"
4. "Джейсон Борн"
5. "Под покровом ночи"
Победители будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 29 января 2017 года. Как правило, обладатели премии Гильдии актеров затем получают и награду Американской Киноакадемии.