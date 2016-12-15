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15 декабря 16, 12:33
Американская Гильдия актеров - номинанты (сериалы)
Американская Гильдия актеров
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Объявлены актеры и актерские ансамбли, которые будут бороться за премию Американской Гильдии актеров за достижения на телевидении в 2016 году.
Лучшая исполнительница главной роли в телефильме или мини-сериале:
Брайс Даллас Ховард - "Черное зеркало"
Фелисити Хаффмен - "Американское преступление"
Одра МакДональд - "Lady Day at Emerson`s Bar & Grill"
Сара Полсон - "Американская история преступлений"
Керри Вашингтон - "Слушание"

Лучший исполнитель главной роли в телефильме или мини-сериале:
Риз Ахмед - "Ночь"
Стерлинг К. Браун - "Американская история преступлений"
Брайан Крэнстон - "До самого конца"
Джон Туртурро - "Ночь"
Кортни Б. Вэнс - "Американская история преступлений"

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале:
"Корона"
"Аббатство Даунтон"
"Игра престолов"
"Очень странные дела"
"Мир дикого запада"

Лучшая исполнительница главной роли в драматическом сериале:
Милли Бобби Браун - "Очень странные дела"
Клер Фой - "Корона"
Тэнди Ньютон - "Мир дикого запада"
Вайнона Райдер - "Очень странные дела"
Робин Райт - "Карточный домик"

Лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале:
Стерлинг К. Браун - "Это мы"
Питер Динклэйдж - "Игра престолов"
Джон Литгоу - "Корона"
Рами Малек - "Мистер Робот"
Кевин Спейси - "Карточный домик"

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:
"Теория большого взрыва"
"Оранжевый - хит сезона"
"Моя американская семейка"
"Черноватый"
"ВИП"

Лучшая исполнительница главной роли в комедийном сериале:
Узо Адуба - "Оранжевый - хит сезона"
Джейн Фонда - "Грэйс и Фрэнки" 
Элли Кемпер - "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Джулия Луис-Дрейфус - "ВИП"
Лили Томлин - "Грэйс и Фрэнки"

Лучший исполнитель главной роли в комедийном сериале:
Энтони Андерсон - "Черноватый"
Титус Берджесс - "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Тай Бурелл - "Моя американская семейка"
Уильям Х. Мэйси - "Бесстыдники"
Джефри Тэмбор - "Очевидное"

Лучшая работа ансамбля каскадеров в комедийном или драматическом сериале:
"Игра престолов"
"Сорвиголова"
"Люк Кейдж"
"Ходячие мертвецы"
"Мир дикого запада"

Победители будут названы 29 января 2017 года. Премия Гильдии киноактеров США будет вручаться в 23-й раз.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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