Американская Гильдия актеров - номинанты (сериалы)

Лучшая исполнительница главной роли в телефильме или мини-сериале:
Брайс Даллас Ховард - "Черное зеркало"
Фелисити Хаффмен - "Американское преступление"
Одра МакДональд - "Lady Day at Emerson`s Bar & Grill"
Сара Полсон - "Американская история преступлений"
Керри Вашингтон - "Слушание"
Лучший исполнитель главной роли в телефильме или мини-сериале:
Риз Ахмед - "Ночь"
Стерлинг К. Браун - "Американская история преступлений"
Брайан Крэнстон - "До самого конца"
Джон Туртурро - "Ночь"
Кортни Б. Вэнс - "Американская история преступлений"
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале:
"Корона"
"Аббатство Даунтон"
"Игра престолов"
"Очень странные дела"
"Мир дикого запада"
Лучшая исполнительница главной роли в драматическом сериале:
Милли Бобби Браун - "Очень странные дела"
Клер Фой - "Корона"
Тэнди Ньютон - "Мир дикого запада"
Вайнона Райдер - "Очень странные дела"
Робин Райт - "Карточный домик"
Лучший исполнитель главной роли в драматическом сериале:
Стерлинг К. Браун - "Это мы"
Питер Динклэйдж - "Игра престолов"
Джон Литгоу - "Корона"
Рами Малек - "Мистер Робот"
Кевин Спейси - "Карточный домик"
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:
"Теория большого взрыва"
"Оранжевый - хит сезона"
"Моя американская семейка"
"Черноватый"
"ВИП"
Лучшая исполнительница главной роли в комедийном сериале:
Узо Адуба - "Оранжевый - хит сезона"
Джейн Фонда - "Грэйс и Фрэнки"
Элли Кемпер - "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Джулия Луис-Дрейфус - "ВИП"
Лили Томлин - "Грэйс и Фрэнки"
Лучший исполнитель главной роли в комедийном сериале:
Энтони Андерсон - "Черноватый"
Титус Берджесс - "Несгибаемая Кимми Шмидт"
Тай Бурелл - "Моя американская семейка"
Уильям Х. Мэйси - "Бесстыдники"
Джефри Тэмбор - "Очевидное"
Лучшая работа ансамбля каскадеров в комедийном или драматическом сериале:
"Игра престолов"
"Сорвиголова"
"Люк Кейдж"
"Ходячие мертвецы"
"Мир дикого запада"
Победители будут названы 29 января 2017 года. Премия Гильдии киноактеров США будет вручаться в 23-й раз.