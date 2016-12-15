"Король Лев" признан национальным достоянием США

В 2016 году национальным достоянием были признаны анимационный фильм "Король Лев" (1994 года впуска"), триллер "Птицы" (1963 года выпуска), мюзикл "Смешная девчонка" (1968 года выпуска), криминальная драма "Тельма и Луиза" (1991 года выпуска). короткометражный фильм "Мушкетеры Свиной аллеи" (1912 года выпуска) и другие.





Отметим, что по закону, который именуется "National Film Preservation Act", утвержденному в 1988 году, ежегодно выбираются два десятка фильмов, представляющие, по мнению экспертов, культурную и историческую ценность. Единственное обязательное условие - с момента выхода картины в прокат должно пройти не менее 10 лет, чтобы подтвердить значимость проекта временем.





Пленочные и цифровые копии фильмов хранятся в особых условиях, позволяющих сберегать их в неизменном качестве практически неограниченно долго в расчете на будущих зрителей и исследователей. На момент написания данной заметки в архиве библиотеки Конгресса США хранилось около 700 кинофильмов.



