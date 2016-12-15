Google представил рейтинг популярных фильмов и сериалов

В разделе "фильмы и сериалы" абсолютными лидерами по числу запросов в 2016 году стали "Дэдпул" и "Очень странные дела".





Остальные места в первых десятках распределились следующим образом:





Фильмы

2. "Отряд самоубийц"

3. "Выживший"

4. "Первый мститель 3: Противостояние"

5. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

6. "Доктор Стрэндж"

7. "В поисках Дори"

8. "Зверополис"

9. "Заклятие 2"

10. "По соображениям совести"





Сериалы

2. "Мир дикого запада"

3. "Люк Кейдж"

4. "Игра престолов"

5. "Черное зеркало"

6. "Более полный дом"

7. "Корона"

8. "Ночь"

9. "Потомки солнца"

10. "Я Луна"





Стоит отметить, что полнометражные кинофильмы "Дэдпул" и "Отряд самоубийц" попали и в десятку лидеров общего рейтинга, в котором они заняли седьмое и десятое места, соответственно.







