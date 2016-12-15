Эндрю Линкольн: "Рик снова готов к бунту"

О том, что ждет героев зомби-драмы во второй половине сезона и о загадочном человеке, появившемся в восьмом эпизоде сезона, исполнитель роли бывшего шерифа Эндрю Линкольн рассказал в интервью.





Наконец Рик готов дать отпор. Что послужило толчком для этого?





"Хаос, творившийся в финальном эпизоде. Он дозрел, чтобы понять, что текущая ситуация неприемлема. Спасители будут ужесточать меры, пока не настанет конец. Они будут лгать и продолжат терроризировать коммуну. Рик сделал такой вывод, увидев как Аарона чуть не забили до смерти после того как они вместе предприняли это опасное путешествие на озеро и принесли Нигану добычу. Затем последовало убийство двух членов коммуны – Оливии и Спенсера – и до Рика дошло, что договор не работает. Последней каплей били эти два убийства. А затем Мишонн четко сформулировала то, что уже сформировалось у Рика в голове – тот разговор о бодрости духа, который произошел между ними в камере".





Каков этот новый очнувшийся Рик по сравнению с тем, каким мы его знали в прошлом? Что в нем изменилось после встречи с Ниганом?





"Последние восемь эпизодов из Рика выбивали гордость. В прошлом году мы видели человека на пике власти, и в итоге гордость сослужила ему плохую службу. Во второй половине сезона вы увидите более сострадательного и внимательного лидера и дипломата; он ведет себя осторожнее, он свободнее и более раскрепощенный, чем когда-либо. Во второй половине сезона Рик возглавляет группу людей, которые освобождены от кандалов притеснения. Они были втоптаны в грязь, и тем радостнее теперь ощущают вкус предстоящей борьбы. Мы видим человека вновь способного на бунт".





Кэрол скрыла свою естественную реакцию при знакомстве с Королем Иезекиилем. Что Вы можете сказать о его первой встрече с Риком?





"Не уверен, но вы выясните это довольно скоро! Мы провели первую половину сезона за разговорами, а теперь возвращается знакомое вам шоу. Вторая половина будет полной противоположностью. И у нас дополнительный бонус – мы вернули назад в группу наших членов – Дэрила и Мэгги".





Читатели комикса знают, что приближаются события выпуска "Всеобщая война". С какими препятствиями может столкнуться Рик в попытке объединить Королевство и Хиллтоп с Александрией?





"С какими препятствиями? Да их масса. Круто, конечно, было снимать некоторые моменты из "Всеобщей войны". Мы воздавали честь комиксу. Но мои любимые сцены другие. В них у Рика и его друзей как будто свободная лицензия, которая позволяет им действовать по-своему. Мне очень понравились сцены, которые мы сняли по комиксу, например, смерть Спенсера. Но также существует масса отличных моментов и возможность привнести в историю что-то новое. Чьи это были ботинки? Мне интересно знать!" (смеется)





Раз уж речь зашла о ботинках… этот загадочный человек следил за Риком и Аароном и наблюдал за отцом Габриэлем в Александрии. Что Вы можете сказать о нем? Кто это? Зрители с ним уже встречались?





"Я вам ничего не скажу! Знайте только, что вторая половина сезона пролетит – моргнуть не успеете. Много всего произойдет. Вы очень скоро узнаете, кто этот загадочный человек".





Кэрол и Морган до сих пор ощущают себя пацифистами. Как известие о смерти Гленна и Абрахами может изменить их настрой?





"Я знаю, что Кэрол провела первую половину сезона в очень изолированном месте, а Морган принял решение не возвращаться туда, где всем руководит Рик. Я думаю, известие подействует на них так же, как и на остальных".





Первая половина сезона выглядела фрагментарно, а на что будет похожа вторая половина? Какова ее структура?





"Она будет похожа на "старое доброе шоу" с Риком, обретшим новую цель. Это будет очень динамичная часть. Восемь эпизодов будут напоминать "Великолепную семерку" или "Великолепную восьмерку" (смеется). Мы попытаемся наладить отношения между сообществами. Есть одна проблемка – нам нужно оружие".





И у кого-то в Королевстве есть свой склад оружия в кемпере. У всех в этом шоу есть свой кемпер?





"Похоже, что да!"





А еще много оружия в коммуне Оушенсайд. Может, тот таинственный человек оттуда, проверяет, представляет ли группа Тары угрозу?





"Возможно! Вот, почему я так люблю финалы межсезонья. У нас был сценарий, и я спросил нашего шоураннера, кто этот человек? Вы узнаете, кто это, в первом же эпизоде, когда шоу вернется в феврале".





Этот человек представляет собой угрозу для людей Рика?





"Потерпите два месяца!"







