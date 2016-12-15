Новые названия сиквелов «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа»

К «Годзилле 2» добавили торжественное и солидное «Король монстров» (Godzilla: King of Monsters). «Тихоокеанский рубеж 2» теперь официально называется «Тихоокеанский рубеж: Восстание» (Pacific Rim: Uprising).





Прежний подзаголовок «Тихоокеанского рубежа» — «Водоворот» или «Вихрь» (Maelstrom) — отставлен за ненадобностью. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что Джон Бойега (см. фото со съемочной площадки) из «Пробуждения Силы» играет центральную роль сына маршала Стэкера Пентекоста, сыгранного в оригинале Идрисом Эльбой. Компанию ему составит Скотт Иствуд. Ни один из актеров первого фильма в сиквеле не заявлен.





Сиквел кайдзю-эпика Гильермо дель Торо ставит Стивен С. ДеНайт. Для создателя сериала «Спартак» и шоураннера «Сорвиголовы» фильм будет режиссерским кинодебютом. «Тихоокеанский рубеж: Восстание» выйдет в прокат 23 февраля 2018 года.





Продолжением «Годзиллы» Гарета Эдвардса занимает постановщик хоррор-комедии «Крампус» Майкл Доэрти. Сиквел подготовит плацдарм для грандиозного, пока безымянного кроссовера-слияния двух франшиз, где появятся Годзилла и Кинг Конг, центральный монстр грядущего блокбастера «Конг: Остров черепа».





В 2014 году руководство кинокомпании Legendary Pictures, занимающейся проектом, анонсировало на сиквел войну Годзиллы сразу с тремя старыми врагами — гигантским птеранодоном Роданом, гигантской бабочкой Мотрой и трёхголовым драконом Гидорой.





Премьера «Короля монстров» заявлена на 22 марта 2019 года.



