Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.24
RUB
0.43
EUR
28.60
USD
26.94
RUB
0.44
Кино
Новости кино
15 декабря 16, 13:01
Новые названия сиквелов «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа»
фильм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сиквелы «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа» обрели новые подзаголовки.
К «Годзилле 2» добавили торжественное и солидное «Король монстров» (Godzilla: King of Monsters). «Тихоокеанский рубеж 2» теперь официально называется «Тихоокеанский рубеж: Восстание» (Pacific Rim: Uprising). 

Прежний подзаголовок «Тихоокеанского рубежа» — «Водоворот» или «Вихрь» (Maelstrom) — отставлен за ненадобностью. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что Джон Бойега (см. фото со съемочной площадки) из «Пробуждения Силы» играет центральную роль сына маршала Стэкера Пентекоста, сыгранного в оригинале Идрисом Эльбой. Компанию ему составит Скотт Иствуд. Ни один из актеров первого фильма в сиквеле не заявлен. 

Сиквел кайдзю-эпика Гильермо дель Торо ставит Стивен С. ДеНайт. Для создателя сериала «Спартак» и шоураннера «Сорвиголовы» фильм будет режиссерским кинодебютом. «Тихоокеанский рубеж: Восстание» выйдет в прокат 23 февраля 2018 года. 

Продолжением «Годзиллы» Гарета Эдвардса занимает постановщик хоррор-комедии «Крампус» Майкл Доэрти. Сиквел подготовит плацдарм для грандиозного, пока безымянного кроссовера-слияния двух франшиз, где появятся Годзилла и Кинг Конг, центральный монстр грядущего блокбастера «Конг: Остров черепа». 

В 2014 году руководство кинокомпании Legendary Pictures, занимающейся проектом, анонсировало на сиквел войну Годзиллы сразу с тремя старыми врагами — гигантским птеранодоном Роданом, гигантской бабочкой Мотрой и трёхголовым драконом Гидорой. 

Премьера «Короля монстров» заявлена на 22 марта 2019 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Объявлено название сиквела "Бегущего по лезвию"
Квентина Тарантино — в режиссеры «Дэдпула 2»
Сиквел "Грани будущего" станет приквелом
NBC отказался от "Жестоких игр"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эндрю Линкольн: "Рик снова готов к бунту"
noimageGoogle представил рейтинг популярных фильмов и сериалов
noimage"Король Лев" признан национальным достоянием США
noimageАмериканская Гильдия актеров - номинанты (сериалы)
noimageАмериканская Гильдия актеров - номинанты (фильмы)
Лента новостей
Загрузка...