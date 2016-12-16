Джимми Киммел пожаловался на маленький гонорар

Об этом рассказал в одном из последних интервью популярный американский телеведущий Джимми Киммел, которому предстоит взять на себя эти обязанности в феврале 2017 года.





По словам Киммела, он рад, что вообще получит хоть что-то. "Полагаю, что в нашей стране незаконно вообще не оплачивать работу, - пошутил он. - Не уверен, что могу вам раскрывать такие секреты, но никто не требовал от меня хранить молчание. Так что они сами виноваты".





Отметим, что Джимми Киммел один из самых высокооплачиваемых телеведущих США, его программа выходит в прайм-тайм на телеканале ABC. Также, напомним, что рекламное время в трансляции церемонии вручения премий Американской Киноакадемии одно из самых дорогих в телеиндустрии. Короткие рекламные паузы обходятся рекламодателям в миллионы долларов.





Полный список номинантов на награды будет представлен 24 января 2017 года, когда завершится финальный этап голосования Киноакадемиков. Торжественная церемония вручения премий "Оскар 2017" состоится 26 февраля 2017 года.







