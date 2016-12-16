Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.40
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
27.49
USD
26.32
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
26.95
RUB
0.44
Кино
Новости кино
16 декабря 16, 13:27
Джимми Киммел пожаловался на маленький гонорар
Джимми Киммел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Гонорар хозяина церемонии "Оскар 2017" составляет всего 15 тысяч долларов.
Об этом рассказал в одном из последних интервью популярный американский телеведущий Джимми Киммел, которому предстоит взять на себя эти обязанности в феврале 2017 года.

По словам Киммела, он рад, что вообще получит хоть что-то. "Полагаю, что в нашей стране незаконно вообще не оплачивать работу, - пошутил он. - Не уверен, что могу вам раскрывать такие секреты, но никто не требовал от меня хранить молчание. Так что они сами виноваты".

Отметим, что Джимми Киммел один из самых высокооплачиваемых телеведущих США, его программа выходит в прайм-тайм на телеканале ABC. Также, напомним, что рекламное время в трансляции церемонии вручения премий Американской Киноакадемии одно из самых дорогих в телеиндустрии. Короткие рекламные паузы обходятся рекламодателям в миллионы долларов.

Полный список номинантов на награды будет представлен 24 января 2017 года, когда завершится финальный этап голосования Киноакадемиков. Торжественная церемония вручения премий "Оскар 2017" состоится 26 февраля 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Звездам "Игры престолов" увеличили гонорар
Американская киноакадемия переизбрала своего президента
Джимми Фэллон будет вести "Золотой глобус"
Джеки Чан станет первым обладателем "Оскара 2017"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Изгой" успешно стартовал в домашнем прокате
noimageHBO подтвердил планы по созданию спин-оффа "Игры престолов"
noimageДжордж Р.Р. Мартин назвал фаворита "Золотого глобуса 2017"
noimageРоссийский фильм включен в список номинантов на "Оскар"
noimage"Один дома": эволюция любимых актеров (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...