Российский фильм включен в список номинантов на "Оскар"

Помимо российской картины, борьбу за места в номинации "лучший фильм на иностранном языке" продолжат ленты из Австралии "Танна", Канады "Это всего лишь конец света", Дании "Моя земля", Германии "Тони Эрдманн", Ирана "Коммивояжер", Норвегии "Выбор короля", Швеции "Вторая жизнь Уве" и Швейцарии "Жизнь кабачка".





Окончательный список номинантов из пяти фильмов будет сформирован к 24 января 2017 года, когда состоится презентации всех претендентов на "Оскар 2017".





Действие картины "Рай" происходит в годы Второй Мировой войны во Франции. Сюжет строится вокруг трех главных героев: русской эмигрантки и подпольщицы Ольги, высокопоставленного немецкого офицера Хельмута и сотрудничающего с нацистами Жюля. Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Вера Воронкова и другие актеры.





Напомним, что ранее работа Андрея Кончаловского получила признание на 73-м международном Венецианском кинофестивале, на котором она была удостоена "Серебряного льва" за режиссуру.





Торжественная церемония вручения премий Американской Киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года.



