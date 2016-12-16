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16 декабря 16, 13:44
Джордж Р.Р. Мартин назвал фаворита "Золотого глобуса 2017"
Джордж Р.Р. Мартин
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Джордж Р.Р. Мартин предрек победу "Мира дикого запада" над "Игрой престолов".
Джордж Р.Р. Мартин считает, что "Игре престолов" будет трудно конкурировать с новым сериалом HBO "Мир дикого запада" в борьбе за "Золотой глобус 2017". 

Автор цикла "Песнь Льда и Огня", легшего в основу популярного сериала канала HBO, в своем болге Not A Blog поздравил создателей шоу, актеров и всю команду с получением номинаций на премию Голливудской ассоциации зарубежной прессы в категориях "лучший драматический сериал" и "лучшая женская роль второго плана" (Лена Хеди).

"Являясь верным фанатом HBO, я рад, что оба проекта канала – "Игра престолов" и "Мир дикого запада" - номинированы на главный приз… хотя, с "Миром дикого запада" конкурировать будет трудно. (На самом деле, я считаю "Мир дикого запада" лидером). Как поклонник жанра научной фантастики и фэнтези, я также счастлив видеть в списке сериал "Очень странные дела". Три из пяти в списке являются жанровыми шоу… и в "Золотой век" телевидения… это еще один признак того, как далеко мы зашли", - в частности написал Мартин.

Напомним, что в борьбе за "Золотой глобус" помимо перечисленных Мартином проектов, участвуют сериалы "Корона" (Netflix) и "Это мы" (NBC). Торжественная церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье, 8 января 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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