Джордж Р.Р. Мартин назвал фаворита "Золотого глобуса 2017"

Джордж Р.Р. Мартин считает, что "Игре престолов" будет трудно конкурировать с новым сериалом HBO "Мир дикого запада" в борьбе за "Золотой глобус 2017".





Автор цикла "Песнь Льда и Огня", легшего в основу популярного сериала канала HBO, в своем болге Not A Blog поздравил создателей шоу, актеров и всю команду с получением номинаций на премию Голливудской ассоциации зарубежной прессы в категориях "лучший драматический сериал" и "лучшая женская роль второго плана" (Лена Хеди).





"Являясь верным фанатом HBO, я рад, что оба проекта канала – "Игра престолов" и "Мир дикого запада" - номинированы на главный приз… хотя, с "Миром дикого запада" конкурировать будет трудно. (На самом деле, я считаю "Мир дикого запада" лидером). Как поклонник жанра научной фантастики и фэнтези, я также счастлив видеть в списке сериал "Очень странные дела". Три из пяти в списке являются жанровыми шоу… и в "Золотой век" телевидения… это еще один признак того, как далеко мы зашли", - в частности написал Мартин.





Напомним, что в борьбе за "Золотой глобус" помимо перечисленных Мартином проектов, участвуют сериалы "Корона" (Netflix) и "Это мы" (NBC). Торжественная церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье, 8 января 2017 года.



