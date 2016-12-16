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16 декабря 16, 13:45
HBO подтвердил планы по созданию спин-оффа "Игры престолов"
Игра престолов
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Обсуждения будущего развития франшизы "Игра престолов" находятся "в зачаточном состоянии", но канал HBO и продюсеры шоу намерены расширять вселенную популярной фэнтезийной драмы.
Об этом в интервью заявил генеральный директор канала HBO Ричард Плеплер.

"Естественно, этот вопрос не ускользает от внимания президента HBO programming Кейси Блойза и моего собственного. Конечно, остается вероятность расширения брэнда "Игра престолов", и это было бы великолепно. И, определенно, продюсеры тоже держат это в своих мыслях, - в частности сказал Плеплер. – В настоящий момент мы сосредоточены на работе по завершению сериала, и делаем это с энергией и азартом, которые все от нас ожидают. Мы продолжим двигаться в этом направлении, в то время как другие возможные проекты находятся в зачаточном состоянии".

Напомним, что укороченный седьмой сезон популярного сериала выйдет на HBO не раньше июня 2017 года. Шоу уже получило ряд номинаций на премии самых престижных телевизионных гильдий и ассоциаций в текущем наградном сезоне, среди которых Writers`Guild Awards, Screen Actors Guild Awards и "Золотой глобус". Сериал уже является лауреатом премии Critics` Choice Awards, которая была вручена 12 декабря 2016 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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