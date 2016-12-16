"Изгой" успешно стартовал в домашнем прокате

Ночные показы обеспечили ему 30 миллионов долларов. Таким образом, первый спин-офф космической саги продемонстрировал второй старт декабря. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит седьмому эпизоду, который заработал в 2015 году 57 миллионов долларов во время ночных показов.





Однако, новым владельцам "Звездных войн" удалось добиться куда большей лояльности важной для них женской аудитории. Как свидетельствуют статистические исследования, 38 процентов первых зрителей "Изгоя" составили представительницы слабого пола, тогда как седьмой эпизод привлек внимание лишь 29 процентов зрительниц. 84 процента из них порекомендовали фильм своим друзьям.





Подобный старт позволяет "Изгою" рассчитывать на сборы к завершению премьерных выходных в пределах 140-150 миллионов долларов. Прогнозы самой студии Walt Disney более консервативные - 120-130 миллионов долларов. Что же касается мирового проката, то картина может заработать около 300 миллионов долларов.





Фильм получил очень высокие оценки критиков. Так, крупнейший агрегатор профессиональных рецензий RottenTomatoes зафиксировал на момент написания данной заметки 85-процентный рейтинг. Пользователи портала "Новости кино" поставили проекту 8,9 балла.



