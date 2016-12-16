Джей Джей Абрамс планирует новый сериал про космос

Таким образом, Абрамс продолжит свое сотрудничество с кабельным каналом HBO, для которого продюсировал мегауспешный футуристический сериал "Мир Дикого Запада" (вчера телешоу о парке развлечений, населенном андроидами, попало в номинацию на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал").





О космическом проекте пока известно крайне мало: он находится на ранней стадии производства. Известно, что называться шоу будет "Glare into development", что дословно можно перевести как "Развивающийся яркий свет". По словам инсайдеров, речь пойдет о людях, пытающихся колонизировать новую планету.





Сценарий пишет Хавьер Гуйон, на счету которого адаптация запутанного психологического романа "Враг", экранизированного Дени Вильневым. Он напишет пилот и выступит также исполнительным продюсером.





Когда можно ждать новый сериал, пока не сообщается.



