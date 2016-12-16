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16 декабря 16, 15:03
Джей Джей Абрамс планирует новый сериал про космос
Джей Джей Абрамс
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Создатель полнометражного "Звездного пути" и седьмого эпизода "Звездных войн" Джей Джей Абрамс, отлично знакомый с космической тематикой и прекрасно себя в ней чувствующий, планирует запуск многосерийной телевизионной драмы о покорении человечеством других планет.
Таким образом, Абрамс продолжит свое сотрудничество с кабельным каналом HBO, для которого продюсировал мегауспешный футуристический сериал "Мир Дикого Запада" (вчера телешоу о парке развлечений, населенном андроидами, попало в номинацию на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал").

О космическом проекте пока известно крайне мало: он находится на ранней стадии производства. Известно, что называться шоу будет "Glare into development", что дословно можно перевести как "Развивающийся яркий свет". По словам инсайдеров, речь пойдет о людях, пытающихся колонизировать новую планету.

Сценарий пишет Хавьер Гуйон, на счету которого адаптация запутанного психологического романа "Враг", экранизированного Дени Вильневым. Он напишет пилот и выступит также исполнительным продюсером.

Когда можно ждать новый сериал, пока не сообщается.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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