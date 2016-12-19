Детали отставки главы кинопроизводства Warner Bros.

Под непосредственным руководством Силвермана были выпущены такие провальные фильмы, как "Восхождение Юпитер", "Пэн: Путешествие в Нетландию", "В сердце моря" и другие. Ему в вину также вменялся неуверенный прокат картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", которым студия попыталась перезапустить киновселенную, основанную на комиксах DC.





Знакомые с ситуацией информаторы утверждают, что Тсуджихара осознавал, что ему нужно уволить не справившегося с вверенным ему участком работы подчиненного, несмотря на то, что в начале 2016 года студия заключила с ним трехлетний контракт, но он выжидал подходящего момента, когда в прокат будут выпущены несколько успешных картин, чтобы уход Силвермана выглядел достойнее.





Освободившийся пост займет нынешний глава студии New Line Тоби Эммерих.



