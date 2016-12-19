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19 декабря 16, 11:16
Претенденты на "Оскар 2017" за спецэффекты
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В десятке претендентов на "Оскар 2017" за спецэффекты оказались пять фильмов Walt Disney.
Американская Киноакадемия представила короткий список номинантов на премию "Оскар 2017" в категории "лучшие спецэффекты". Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

В десятке лидеров оказались сразу пять проектов компании Walt Disney и ее подразделений. Среди них "Первый мститель 3: Противостояние", "Большой и добрый великан", "Доктор Стрэндж", "Книга джунглей" и "Изгой-Один: Звездные войны. Истории".

Их соперниками в состязании за места в номинанции станут "Прибытие", "Глубоководный горизонт", "Фантастические твари и где они обитают", "Кубо. Легенда о самурае" и "Пассажиры".

Финальный этап голосования экспертов по созданию спецэффектов Американской Киноакадемии состоится 7 января 2017 года. Окончательный список номинантов будет объявлен на торжественной церемонии, которая состоится 24 января 2017 года.

Напомним, что само вручение премии "Оскар 2017" запланировано на 26 февраля 2017 года. Хозяином шоу будет популярный американский телеведущий Джимми Киммел. 

Источник: http://www.kinonews.ru/
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