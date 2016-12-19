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19 декабря 16, 11:24
Сталлоне предложено возглавить Национальный фонд искусств
Сильвестр Сталлоне
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Дональд Трамп позвал Сильвестра Сталлоне в правительство США.
Новый президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду, зачастую удивляя политический истеблишмент нетривиальностью своих решений.

Последним из них стало приглашение в правительственные структуры популярного голливудского актера, сценариста и продюсера Сильвестра Сталлоне.
Ему предложено возглавить Национальный фонд искусств, который занимается поддержкой творчества и инноваций в интересах как частных лиц, так и государственных структур. Источники издания подтверждают сам факт такого предложения, но подчеркивают, что Сталлоне пока не принял решения по этому поводу.

Национальный фонд искусств был образован по решению Конгресса США в 1965 году. Подчиняется напрямую федеральному правительству и распоряжается фондом в размере нескольких миллиардов долларов, выделяемых из бюджета на финансирование различных программ.

Напомним, что Дональд Трамп одержал неожиданную для многих победу на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2016 года. Его соперницей была Хилари Клинтон.

Что касается Сильвестра Сталлоне, то в 2017 году зрители смогут увидеть его в картине "Стражи Галактики 2",однако сколько значительно будет участие актера, пока неизвестно.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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