График выхода трейлера "Звездных войн 8"

Первые трейлеры восьмого эпизода "Звездных войн", вероятнее всего, будут представлены зрителям весной. Об этом рассказала в интервью корреспонденту BBC News глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Об этом рассказала в интервью корреспонденту BBC News глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.





"Мы планируем взять небольшую паузу, чтобы дать развернуться "Изгою", а затем весной сможем вам что-то показать", - сказала она.





Кеннеди также уточнила, что съемки второго спин-оффа "Звездных войн", который будет посвящен молодому контрабандисту Хану Соло, стартуют уже зимой. "Мы уже совсем близко. Собираемся приступить к съемкам в феврале", - добавила она.





Напомним, что фильм "Звездные войны: Эпизод 8" выйдет в прокат в середине декабря 2017 года. Ключевые роли в нем сыграли Дэйзи Ридли, Гвендолин Кристи, Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Домналл Глисон, Билли Лурд, Бенисио Дель Торо, Кэрри Фишер, Энди Серкис, и другие актеры. Постановщик Райан Джонсон. Содержание картины на момент написания данной заметки не уточнялось.





Что касается первого спин-оффа "Звездных войн", то он стартовал и в Северной Америке и в международном прокате значительно лучше, чем прогнозировалось ранее. Его стартовые сборы на родине к концу первых выходных могут достичь 130-140 миллионов долларов, что станет вторым результатом декабря.



