"Изгой" стартовал лучше самых оптимистичных прогнозов

К концу премьерных выходных его домашние кассовые сборы составили 155 миллионов долларов.





Отметим, что эксперты прогнозировали, что картина заработает 130-140 миллионов долларов, а прогнозы компании Walt Disney были более консервативными - 120-130 миллионов долларов. В международном прокате "Изгой" собрал еще 135 миллионов долларов, таким образом его мировые сборы достигли 290 миллионов долларов.





Стоит также отметить, что фильму еще только предстоит стартовать на таких важных рынках, как южнокорейский и китайский. На последнем "Изгой" будет представлен лишь в январе 2017 года.





Второе место в американском прокате удержал анимационный фильм "Моана", заработавший еще 11,6 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга с результатом 8,4 миллиона долларов заняла комедия "Новогодний корпоратив".





Крайне неудачным оказался старт мелодрамы студии Warner Bros. под названием "Призрачная красота". Фильм с участием Уилла Смита заработал в первые выходные лишь семь миллионов долларов. Это худший результат в карьере самого Смита. У проекта с производственным бюджетом в 36 миллионов долларов несомненно будут проблемы с окупаемостью.



