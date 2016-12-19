Роланд Эммерих присматривается к экранизации Темной материи

Продюсером будущего фильма выступит Мэтт Толмач («Новый человек-паук»), который занят мыслями о проекте еще с 2014 года, когда студия выложила $1, 25 млн за права на адаптацию романа.





В центре сюжета книги — Джейсон Дессен, молодой специалист по квантовой физике с блестящими перспективами. Новость о беременности его девушки кардинально меняет жизнь героя. Он бросает научно-исследовательскую деятельность, теперь ему нужно думать, как прокормить жену и сына. И вот спустя несколько лет Джейсон — глава семейства, работающий всего лишь преподавателем в колледже. Однажды он оказывается в параллельном мире, в котором его ранние научные разработки, позволяющее перемещаться между различными реальностями, были внедрены в жизнь. В этом ином мире он, много лет назад бросив свою беременную подружку, стал крупным ученым. Однако, затосковав по семье, Дессен пытается вернуться в прошлую жизнь. Активное противодействие ему окажут криминальные авторитеты параллельной Вселенной.



