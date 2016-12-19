Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.28
RUB
0.43
EUR
28.45
USD
27.01
RUB
0.44
Кино
Новости кино
19 декабря 16, 11:45
Известны первые участники 67-го Берлинского кинофестиваля
67-ой Берлинский кинофестиваль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В основной конкурсной программе 67-го Берлинского кинофестиваля определены первые десять участников.
За награды в этом году поборются новые работы Аки Каурисмяки, Салли Поттер, Агнешки Холланд и Орена Мовермана. 

Главный финский режиссер Каурисмяки везет в Берлин «Другую сторону надежды» — вторую часть своей условной трилогии, начатой в 2011 году фильмом «Гавр». Снова в центре внимания европейский портовый город (сквозной элемент триптиха) — в этот раз Хельсинки. Главный герой — сирийский беженец, занятый поисками психиатрической лечебницы. 

Англичанка Салли Поттер представит на фестивале «Вечеринку» — снятую в реальном времени историю одних посиделок в лондонской квартире. Актерский ансамбль восхищает: Киллиан Мерфи, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц, Патриция Кларксон, Тимоти Сполл, Эмили Мортимер. 

«Ужин» Орена Мовермана — экранизация международного бестселлера голландца Германа Коха. Два брата, успешный, который вот-вот станет премьер-министром, и не очень, склонный к философствованию, решают поужинать с жёнами в ресторане. По ходу трапезы начинают всплывать факты, неудобные для всех участников беседы. В ролях — Ричард Гир, Лора Линни, Ребекка Холл и Стив Куган. 

Киноадаптацией худлита занята в своей новой работе и прославленный польский режиссер Агнешка Холланд. Ее «След зверя» — экранизация романа Ольги Токарчук 2009 года «Веди свой плуг по костям мертвых»: про учительницу-пенсионерку, которая оказывается вовлечена в поиски серийного убийцы. 

Также в конкурсе: «Ана, моя любовь» румына Калина Петера Нетцера (удостоен в 2013 году «Золотого медведя» за «Позу ребенка»); «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио (его «Глория» в том же году получила в Берлине приз за лучшую женскую роль); португальская «Коло» Терезы Виллаверде, «Тело и душа» Илдико Эньеди (Венгрия); франко-сенегальская «Фелисите» Алена Гомеса и документальная работа Андреса Вейля «Бойс». 

Вне конкурса состоится мировая премьера комедии «Королева Испании» Фернандо Труэбы с Пенелопой Крус в главной роли. Фильм является продолжением «Девушки моей мечты» 1998 года. События разворачиваются спустя 20 лет, в 1950-е. Протагонистка Макарена Гранада возвращается в родную Испанию в статусе большой голливудской звезды для съемок в эпическом проекте о королеве Изабелле I Кастильской. 

Жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля возглавит Пол Верховен.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Обзор кинолент, стартующих в прокате с 15 декабря
Хью Джекман отказался от части гонорара за "Логана"
Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей одновременно
Запрещенный на Украине российский сериал возглавил рейтинг
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кира Найтли снялась в "Пиратах Карибского моря 5"
noimage"Изгой" стартовал лучше самых оптимистичных прогнозов
noimageГрафик выхода трейлера "Звездных войн 8"
noimageСталлоне предложено возглавить Национальный фонд искусств
noimageПретенденты на "Оскар 2017" за спецэффекты
Лента новостей
Загрузка...