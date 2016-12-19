Известны первые участники 67-го Берлинского кинофестиваля

За награды в этом году поборются новые работы Аки Каурисмяки, Салли Поттер, Агнешки Холланд и Орена Мовермана.





Главный финский режиссер Каурисмяки везет в Берлин «Другую сторону надежды» — вторую часть своей условной трилогии, начатой в 2011 году фильмом «Гавр». Снова в центре внимания европейский портовый город (сквозной элемент триптиха) — в этот раз Хельсинки. Главный герой — сирийский беженец, занятый поисками психиатрической лечебницы.





Англичанка Салли Поттер представит на фестивале «Вечеринку» — снятую в реальном времени историю одних посиделок в лондонской квартире. Актерский ансамбль восхищает: Киллиан Мерфи, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц, Патриция Кларксон, Тимоти Сполл, Эмили Мортимер.





«Ужин» Орена Мовермана — экранизация международного бестселлера голландца Германа Коха. Два брата, успешный, который вот-вот станет премьер-министром, и не очень, склонный к философствованию, решают поужинать с жёнами в ресторане. По ходу трапезы начинают всплывать факты, неудобные для всех участников беседы. В ролях — Ричард Гир, Лора Линни, Ребекка Холл и Стив Куган.





Киноадаптацией худлита занята в своей новой работе и прославленный польский режиссер Агнешка Холланд. Ее «След зверя» — экранизация романа Ольги Токарчук 2009 года «Веди свой плуг по костям мертвых»: про учительницу-пенсионерку, которая оказывается вовлечена в поиски серийного убийцы.





Также в конкурсе: «Ана, моя любовь» румына Калина Петера Нетцера (удостоен в 2013 году «Золотого медведя» за «Позу ребенка»); «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио (его «Глория» в том же году получила в Берлине приз за лучшую женскую роль); португальская «Коло» Терезы Виллаверде, «Тело и душа» Илдико Эньеди (Венгрия); франко-сенегальская «Фелисите» Алена Гомеса и документальная работа Андреса Вейля «Бойс».





Вне конкурса состоится мировая премьера комедии «Королева Испании» Фернандо Труэбы с Пенелопой Крус в главной роли. Фильм является продолжением «Девушки моей мечты» 1998 года. События разворачиваются спустя 20 лет, в 1950-е. Протагонистка Макарена Гранада возвращается в родную Испанию в статусе большой голливудской звезды для съемок в эпическом проекте о королеве Изабелле I Кастильской.





Жюри 67-го Берлинского международного кинофестиваля возглавит Пол Верховен.



