В третьем "Торе" появится планета Халка

Об этом рассказал в интервью постановщик картины Тайка Вайтити. "Сакаар совершенно безумное место, далекий, футуристический мир, которая станет настоящим испытанием для персонажей", - сказал он, отказавшись уточнить детали.





Отметим, что согласно мифологии Marvel, Иллюминаты отправили Халка на далекую и богатую флорой и фауной планету, лишенную разумной жизни, где Халк сможет жить, не угрожая никому своей разрушительной силой. Однако их план оказался нарушен, так как Халк в ярости повреждает корабль, и тот падает на планете Сакаар, где попадает в плен и принимает участие в подобии гладиаторских боев.





Напомним также, что во второй части "Мстителей" Халк улетает на корабле в неизвестном направлении. Вероятнее всего, именно таким образом он и окажется на Планете Халка.





Фильм "Тор 3: Рагнарек" будет представлен зрителям в ноябре 2017 года. Ключевые роли в нем сыграли Джейми Александр, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Карл Урбан, Энтони Хопкинс, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм и другие актеры.





Сюжет картины на момент написания данной заметки не уточнялся.







