Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.44
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.50
USD
27.20
RUB
0.44
Кино
Новости кино
20 декабря 16, 10:48
В третьем "Торе" появится планета Халка
халк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В фильме "Тор 3: Рагнарек" часть действия будет происходить на так называемой Планете Халка.
Об этом рассказал в интервью постановщик картины Тайка Вайтити. "Сакаар совершенно безумное место, далекий, футуристический мир, которая станет настоящим испытанием для персонажей", - сказал он, отказавшись уточнить детали.

Отметим, что согласно мифологии Marvel, Иллюминаты отправили Халка на далекую и богатую флорой и фауной планету, лишенную разумной жизни, где Халк сможет жить, не угрожая никому своей разрушительной силой. Однако их план оказался нарушен, так как Халк в ярости повреждает корабль, и тот падает на планете Сакаар, где попадает в плен и принимает участие в подобии гладиаторских боев.

Напомним также, что во второй части "Мстителей" Халк улетает на корабле в неизвестном направлении. Вероятнее всего, именно таким образом он и окажется на Планете Халка.

Фильм "Тор 3: Рагнарек" будет представлен зрителям в ноябре 2017 года. Ключевые роли в нем сыграли Джейми Александр, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Карл Урбан, Энтони Хопкинс, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм и другие актеры.

Сюжет картины на момент написания данной заметки не уточнялся.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Marvel убила одного из главных Мстителей
Леонардо ДиКаприо снимет фильм про Капитана Планету
Запрещенный на Украине российский сериал возглавил рейтинг
Новые названия сиквелов «Годзиллы» и «Тихоокеанского рубежа»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Клуни интересуется «Белыми шлемами»
noimageДжона Хилл и Руни Мара присоединились к Хоакину Фениксу
noimage10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb
noimageКритики разгромили фильм "Кредо убийцы"
noimageФильм "Великая стена" возглавил китайский прокат
Лента новостей
Загрузка...