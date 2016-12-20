"Бесстыдники" продлены на восьмой сезон

Производство восьмого сезона сериала, главные роли в котором исполняют Эмми Россум и Уильям Х. Мэйси, начнется в мае 2017 года.





Продление сериала не стало большим сюрпризом, поскольку на днях Россум успешно завершила переговоры по заключению нового контракта, согласно которому ее гонорар будет сопоставимым с гонораром Мэйси.





Созданный Полом Эбботтом и разработанный Джоном Уэллсом для американского телевидения, сериал стал невоспетым героем Showtime. Являясь самым продолжительным шоу канала, "Бесстыдники" с годами становятся только лучше. Драма собирает в среднем по 5,8 миллиона зрителей за неделю, лишь слегка отставая от самого рейтингового сериала Showtime, "Родина" (5,9 миллиона).





Седьмой сезон сериала, завершившийся накануне, 19 декабря 2016 года, является самым рейтинговым сезоном за историю драмы, а само шоу входит в пятерку самых популярных сериалов канала среди ключевой аудитории зрителей от 18 до 49 лет, а также среди тех, кому от 18 до 34-х.





В текущем наградном сезоне "Бесстыдники" номинированы на премии Гильдии сценаристов США и Американской гильдии актеров (Уильям Х. Мэйси).



