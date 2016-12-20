Кассовые сборы Walt Disney превысили семь миллиардов

Она стала первым голливудским мейджором, которому удалось заработать в мировом прокате более семи миллиардов долларов.





Четыре самых кассовых кинопроекта 2016 года. - "Первый мститель 3: Противостояние", "В поисках Дори", "Зверополис" и "Книга джунглей" - вышли под брендом Walt Disney, сборы трех из них превысили один миллиард долларов.





Также в активе компании фильм "Доктор Стрэндж", заработки которого на момент написания данной заметки превысили 650 миллионов долларов, при этом он еще не стартовал на некоторых рынках, в частности, таком важном для Голливуда, как японский. Стартовые сборы первого спин-оффа "Звездных войн" составили 290 миллионов долларов. Вероятнее всего, этот фильм также заработает в мировом прокате около одного миллиарда долларов.





"Это историческое достижение стало возможным, так как все наши студии представили в этом году поистине блестящие работы, предложив увлекательные истории, которые нашли отклик у зрителей разного пола, возраста, национальностей", - прокомментировал успех компании глава Walt Disney Studios Алан Хорн.



