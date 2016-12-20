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20 декабря 16, 10:57
Фильм "Великая стена" возглавил китайский прокат
Великая стена
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В то время как в мировом прокате доминировал первый спин-офф "Звездных войн", в китайском, в котором "Изгой" должен выйти только в январе 2017, лидерство захватил фильм "Великая стена".
К концу премьерных выходных картина заработала 67,4 миллиона долларов. Это четвертый старт года в национальном прокате после.

Отметим, что "Великая стена" - крупнейший совместный американо-китайский проект, бюджет которого оценивается в 150 миллионов долларов. В его финансировании принимали участие голливудские студии Legendary, Universal, а также китайские China Film Group и Le Vision Pictures.

Действие фильма происходит в средневековом Китае, а в центре сюжета оказывается наемник из Европы, вступающий в схватку с неведомым злом, ради отражения нападений которого и была возведена Великая Китайская Стена.

В картине ключевые роли исполнили Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Энди Лау, Нуман Акар, Тянь Цзин, Эдди Пэн, Хань Лу, Ханьюй Чжан и другие актеры. Постановщик Чжан Имоу. В Северной Америке и России "Великая стена" будет представлена зрителям существенно позже, чем в Китае, - в середине февраля 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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