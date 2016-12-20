Фильм "Великая стена" возглавил китайский прокат

К концу премьерных выходных картина заработала 67,4 миллиона долларов. Это четвертый старт года в национальном прокате после.





Отметим, что "Великая стена" - крупнейший совместный американо-китайский проект, бюджет которого оценивается в 150 миллионов долларов. В его финансировании принимали участие голливудские студии Legendary, Universal, а также китайские China Film Group и Le Vision Pictures.





Действие фильма происходит в средневековом Китае, а в центре сюжета оказывается наемник из Европы, вступающий в схватку с неведомым злом, ради отражения нападений которого и была возведена Великая Китайская Стена.





В картине ключевые роли исполнили Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Энди Лау, Нуман Акар, Тянь Цзин, Эдди Пэн, Хань Лу, Ханьюй Чжан и другие актеры. Постановщик Чжан Имоу. В Северной Америке и России "Великая стена" будет представлена зрителям существенно позже, чем в Китае, - в середине февраля 2017 года.







