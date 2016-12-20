Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.44
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.50
USD
27.20
RUB
0.44
Кино
Новости кино
20 декабря 16, 10:59
Критики разгромили фильм "Кредо убийцы"
Кредо убийцы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фильм "Кредо убийцы", снятый по мотивам популярной серии игр, объединенных названием "Assassin`s Creed", была разгромлен подавляющим большинством профессиональных критиков.
На момент написания данной заметки его рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составлял всего 15 процентов, что являлось одним из худших результатов 2016 года.

"Кредо убийцы" - очень запутанный фильм. Нет, не так. Это абсолютное месиво", - написала автор журнала Time Стефани Закарек.

"Кредо убийцы" - первый проект, в котором Фассбендер выступает и в качестве продюсера. Хотя совершенно непонятно, что привлекло его в нем, так как ему там совершенно нечего играть", - вторит ей Гарри Виндзор из The Hollywood Reporter.

"Это картина не доставит удовольствие никому. От слова "совсем", - подчеркивает рецензент издания Vanity Fair Джордан Хоффман.

В целом почти все авторы отмечают низкий уровень сценария, не интересный сюжет и странный монтаж ленты, хотя отдают должное актерам и некоторым эпизодам с активным действием.

Отметим, что фильм выходит в широкий прокат в Северной Америке 21 декабря 2016 года. В России картина будет демонстрироваться с 5 января 2017 года. В ней снимались Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Майкл К. Уильямс, Каллум Тернер, Брин Глисон и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Трейлер фильма "Кредо убийцы" по игре Assassian's Creed
Съемки второй части "Лиги справедливости" отложены
Бен Аффлек уточнил статус сольного фильма о Бэтмене
Звезды Marvel стали самыми прибыльными актерами 2016 года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Клуни интересуется «Белыми шлемами»
noimageДжона Хилл и Руни Мара присоединились к Хоакину Фениксу
noimage10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb
noimageФильм "Великая стена" возглавил китайский прокат
noimageКассовые сборы Walt Disney превысили семь миллиардов
Лента новостей
Загрузка...