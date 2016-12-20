Критики разгромили фильм "Кредо убийцы"

На момент написания данной заметки его рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составлял всего 15 процентов, что являлось одним из худших результатов 2016 года.





"Кредо убийцы" - очень запутанный фильм. Нет, не так. Это абсолютное месиво", - написала автор журнала Time Стефани Закарек.





"Кредо убийцы" - первый проект, в котором Фассбендер выступает и в качестве продюсера. Хотя совершенно непонятно, что привлекло его в нем, так как ему там совершенно нечего играть", - вторит ей Гарри Виндзор из The Hollywood Reporter.





"Это картина не доставит удовольствие никому. От слова "совсем", - подчеркивает рецензент издания Vanity Fair Джордан Хоффман.





В целом почти все авторы отмечают низкий уровень сценария, не интересный сюжет и странный монтаж ленты, хотя отдают должное актерам и некоторым эпизодам с активным действием.





Отметим, что фильм выходит в широкий прокат в Северной Америке 21 декабря 2016 года. В России картина будет демонстрироваться с 5 января 2017 года. В ней снимались Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Майкл К. Уильямс, Каллум Тернер, Брин Глисон и другие актеры.



