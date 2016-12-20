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20 декабря 16, 11:02
10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb
Отряд самоубийц
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«Отряд самоубийц» возглавил топ-10 самых популярных фильмов 2016 года среди пользователей главного мирового киноресурса IMDb.
Пятерка победителей полностью состоит из комикс-блокбастеров. Киновселенная DC здесь на коне. 

Список составлен самым демократичным образом — по результатам посещения страниц фильмов. Чаще всего пользователи сайта заглядывали на страничку «Отряда самоубийц». «Серебро» у проекта конкурентов из киновселенной Marvel «Первый мститель: Противостояние». На третьей строчке — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». 

«Отряд самоубийц» получил негативную оценку у кинокритиков, что не помешало стать ему хитом проката. Мировые сборы фильма Дэвида Эйра составили $745,6 млн. 

Топ-10 по версии IMDb выглядит следующим образом: 

1. «Отряд самоубийц» 
2. «Первый мститель: Противостояние» 
3. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 
4. «Дэдпул» 
5. «Люди Икс: Апокалипсис» 
6. «Книга джунглей» 
7. «Великолепная семерка» 
8. «Охотники за привидениями» 
9. «Варкрафт» 
10. «Тарзан. Легенда».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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