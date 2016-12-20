10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb

Пятерка победителей полностью состоит из комикс-блокбастеров. Киновселенная DC здесь на коне.





Список составлен самым демократичным образом — по результатам посещения страниц фильмов. Чаще всего пользователи сайта заглядывали на страничку «Отряда самоубийц». «Серебро» у проекта конкурентов из киновселенной Marvel «Первый мститель: Противостояние». На третьей строчке — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».





«Отряд самоубийц» получил негативную оценку у кинокритиков, что не помешало стать ему хитом проката. Мировые сборы фильма Дэвида Эйра составили $745,6 млн.





Топ-10 по версии IMDb выглядит следующим образом:





1. «Отряд самоубийц»

2. «Первый мститель: Противостояние»

3. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

4. «Дэдпул»

5. «Люди Икс: Апокалипсис»

6. «Книга джунглей»

7. «Великолепная семерка»

8. «Охотники за привидениями»

9. «Варкрафт»

10. «Тарзан. Легенда».



