10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb

Пятерка победителей полностью состоит из комикс-блокбастеров. Киновселенная DC здесь на коне.
Список составлен самым демократичным образом — по результатам посещения страниц фильмов. Чаще всего пользователи сайта заглядывали на страничку «Отряда самоубийц». «Серебро» у проекта конкурентов из киновселенной Marvel «Первый мститель: Противостояние». На третьей строчке — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
«Отряд самоубийц» получил негативную оценку у кинокритиков, что не помешало стать ему хитом проката. Мировые сборы фильма Дэвида Эйра составили $745,6 млн.
Топ-10 по версии IMDb выглядит следующим образом:
1. «Отряд самоубийц»
2. «Первый мститель: Противостояние»
3. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
4. «Дэдпул»
5. «Люди Икс: Апокалипсис»
6. «Книга джунглей»
7. «Великолепная семерка»
8. «Охотники за привидениями»
9. «Варкрафт»
10. «Тарзан. Легенда».