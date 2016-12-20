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Кино
Новости кино
20 декабря 16, 11:04
Джона Хилл и Руни Мара присоединились к Хоакину Фениксу
Руни Мара
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Джона Хилл и Руни Мара присоединятся к Хоакину Фениксу на съемочной площадке нового проекта Гаса Ван Сента «Не волнуйтесь, далеко он не уйдет» (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot).
Фильм расскажет о скандальном американском художнике-карикатуристе Джоне Каллахане. 

Каллахан оказался парализован после автомобильной аварии, когда ему был 21 год. К этому времени он был алкоголиком с 9-летним стажем и не понаслышке знал, что такое наркотики. Неожиданно для себя Джон взял в руки карандаш (сделать это было непросто — пришлось зажимать карандаш между руками) и начал рисовать злые карикатуры на самые провокационные темы. Его работы печатали самые известные американские журналы — New Yorker, Penthouse и Playboy, однако многие издания и выставки отказывались брать его рисунки из-за их неполиткорректности. Умер Джон Каллахан в 2010 году в возрасте 59 лет. 

К новой непростой главной роли готовится Хоакин Феникс. Экранное предназначение Мары и Хилла пока не раскрывается. 

Постановку продюсирует кинокомпания Anonymous Content, производитель сериалов «Больница Никербокер», «Настоящий детектив» и «Мистер Робот» и кинокартин «Выживший», «Конец тура» и «Три девятки».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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