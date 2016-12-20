Джордж Клуни интересуется «Белыми шлемами»

Картина сервиса Netflix исследует деятельность волонтерской организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые шлемы» — ее второе, более неформальное название) — крупной негосударственной группы граждан Сирии, которая осуществляет гуманитарную деятельность в горячих точках на территории своего государства. В этом году «Белые шлемы» были номинированы на Нобелевскую премию мира, однако есть и другой взгляд на деятельность этой организации (который, впрочем, вероятно, не будет представлен в готовящейся картине).





Авторы документального фильма рассказывают о политически нейтральных волонтерах, самоорганизовавшихся в формацию, которая за пять лет войны в Сирии спасла более 70 тысяч человек.





Проект находится на самых ранних стадиях разработки. Роль Джорджа Клуни в намечающемся предприятии пока не разглашается.





На счету Smokehouse Pictures такие картины, как «Операция «Арго», «Мартовские иды», «Безумный спецназ» и «Американец».





«Белые шлемы» претендуют в этом году на «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Смотрим трейлер:







