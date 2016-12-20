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20 декабря 16, 11:06
Джордж Клуни интересуется «Белыми шлемами»
Белые шлемы
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Джорд Клуни и Грант Хеслов, бизнес-партнеры по кинокомпании Smokehouse Pictures, взяли в разработку проект «Белые шлемы» (The White Helmets) — военную драму по мотивам одноименного документального фильма Орландо фон Эйнсидела.
Картина сервиса Netflix исследует деятельность волонтерской организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые шлемы» — ее второе, более неформальное название) — крупной негосударственной группы граждан Сирии, которая осуществляет гуманитарную деятельность в горячих точках на территории своего государства. В этом году «Белые шлемы» были номинированы на Нобелевскую премию мира, однако есть и другой взгляд на деятельность этой организации (который, впрочем, вероятно, не будет представлен в готовящейся картине). 

Авторы документального фильма рассказывают о политически нейтральных волонтерах, самоорганизовавшихся в формацию, которая за пять лет войны в Сирии спасла более 70 тысяч человек. 

Проект находится на самых ранних стадиях разработки. Роль Джорджа Клуни в намечающемся предприятии пока не разглашается. 

На счету Smokehouse Pictures такие картины, как «Операция «Арго», «Мартовские иды», «Безумный спецназ» и «Американец». 

«Белые шлемы» претендуют в этом году на «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Смотрим трейлер:



Источник: http://www.kinomania.ru/
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