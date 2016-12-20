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20 декабря 16, 12:22
Майкл Шин уходит из кино
Майкл Шин
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47-летний британский актер Майкл Шин оставляет карьеру и планирует посвятить время политической борьбе.
О своем решении Шин рассказал журналистам во время недавнего интервью о новом фильме "Пробуждение" с его участием.

Шин признался, что планирует не только на некоторое время отказаться от любых съемок, но и уехать из Голливуда в родной город Порт-Толбот. Там Майкл собирается начать борьбу с правым популизмом - причем не только в Великобритании, но и за ее пределами.
Майкл, известный своими весьма резкими политическими высказываниями, не скрывает, что недоволен избранием Дональда Трампа президентом США и тем, что в результате референдума 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. Но больше всего Шин недоволен действиями политиков из праворадикальной партии, которых он сравнивает с нацистами.
Как нацисты должны были быть остановлены еще в Германии, так и праворадикальная партия должна быть остановлена сейчас, - заявил Шин.

Актер понимает, что его решение приостановить карьеру и заняться политической борьбой, сильно поменяет отношение людей к его личности, а также поставит под угрозу роман с Сарой Сильверман, но Майкл готов на этот риск:

Я понимаю, что люди будут относится ко мне по-другому. Как только ты начинаешь делать что-то действительно эффективное, тебя пытаются раздавить, потому что ты становишься опасным.

Напомним, что скоро на экраны выходит фильм "Пробуждение", где Майкл Шин сыграл с Дженнифер Лоурэнс и Крисом Прэттом.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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