Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Кино
Новости кино
20 декабря 16, 13:31
Пирс Броснан поддержал свего приемника по бондиане
Пирс Броснан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пирс Броснан заявил, что Дэниел Крейг обязан сыграть Джеймса Бонда.
Букмекеры продолжают строить гипотезы о том, кто заменит Крейга "на посту" Джеймса Бонда, а самого Дэниела поддержал один из "экс-Бондов". Пирс Броснан, в прошлом один из исполнителей роли Джеймса Бонда, в новом интервью заявил, что с удовольствием снова насладился бы игрой Дэниела Крейга в "Бондиане".

"Я бы с большим удовольствием снова посмотрел на Дэниела Крэйга. Он определенно должен согласиться на эту роль. Он привлекательный и динамичный Бонд, который выходит на сцену тогда, когда это необходимо, и отлично справляется со своей задачей", — говорит Пирс.

Напомним, что британский актер Дэниэл Крэйг, сыгравший агента 007 в четырех фильмах "Бондианы", в ноябре 2015 года, вскоре после премьеры фильма "007: Спектр", заявил, что "скорее перережет себе вены", чем снимется в еще одном фильме о Бонде. При этом накануне премьеры он утверждал, что готов играть эту роль до потери сил.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Рейчел Вайс раскроет тайну знаменитого доктора
Антонио Бандерас сыграет Джанни Версаче
Хью Джекман отказался от части гонорара за "Логана"
Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей одновременно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые кадры фильма "Жизнь" с Джейком Джилленхолом
noimageМайкл Шин уходит из кино
noimageДжордж Клуни интересуется «Белыми шлемами»
noimageДжона Хилл и Руни Мара присоединились к Хоакину Фениксу
noimage10 самых популярных фильмов 2016 года по версии IMDb
Лента новостей
Загрузка...