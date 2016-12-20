Пирс Броснан поддержал свего приемника по бондиане

Букмекеры продолжают строить гипотезы о том, кто заменит Крейга "на посту" Джеймса Бонда, а самого Дэниела поддержал один из "экс-Бондов". Пирс Броснан, в прошлом один из исполнителей роли Джеймса Бонда, в новом интервью заявил, что с удовольствием снова насладился бы игрой Дэниела Крейга в "Бондиане".





"Я бы с большим удовольствием снова посмотрел на Дэниела Крэйга. Он определенно должен согласиться на эту роль. Он привлекательный и динамичный Бонд, который выходит на сцену тогда, когда это необходимо, и отлично справляется со своей задачей", — говорит Пирс.





Напомним, что британский актер Дэниэл Крэйг, сыгравший агента 007 в четырех фильмах "Бондианы", в ноябре 2015 года, вскоре после премьеры фильма "007: Спектр", заявил, что "скорее перережет себе вены", чем снимется в еще одном фильме о Бонде. При этом накануне премьеры он утверждал, что готов играть эту роль до потери сил.



