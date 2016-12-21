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21 декабря 16, 12:43
IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года
Игра престолов
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Кинокаталог IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года, основываясь на количестве просмотров страниц в базе того или иного телепроекта.
По количеству представленных в первой десятке проектов лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – "Очень странные дела", "Оранжевый - хит сезона" и "Сорвиголова".

Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" (шестой сезон). 

Второе место досталось дебютировавшему в июле текущего года мистическому сериалу в жанре научной фантастики "Очень странные дела". Кроме этого, звезда драмы Милли Бобби Браун и исполнительница одной из ключевых ролей Наталия Дайер вошли на IMDB в десятку "Новых звезд 2016 года". 

Джеффри Дин Морган и его персонаж – злодей Ниган – помогли "Ходячим мертвецам" канала AMC подняться на третье место в рейтинге. С финала шестого сезона и до премьеры седьмого в октябре 2016 года зрители не прекращали обсуждений по поводу жертвы Нигана.

Остальные места в десятке распределились следующим образом:

4. "Мир дикого запада" (HBO, первый сезон)
5. "Американская история ужасов: Роанок" (FX, шестой сезон)
6. "Флэш" (The CW, третий сезон)
7. "Мистер Робот" (USA, второй сезон)
8. "Оранжевый - хит сезона" (Netflix, четвертый сезон)
9. "Викинги" (History, четвертый сезон)
10. "Сорвиголова" (Netflix, второй сезон)

Источник: http://www.kinonews.ru/

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