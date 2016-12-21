IMDB представил список самых популярных сериалов 2016 года

По количеству представленных в первой десятке проектов лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – "Очень странные дела", "Оранжевый - хит сезона" и "Сорвиголова".





Первое место пятый год подряд занимает фэнтезийный сериал канала HBO "Игра престолов" (шестой сезон).





Второе место досталось дебютировавшему в июле текущего года мистическому сериалу в жанре научной фантастики "Очень странные дела". Кроме этого, звезда драмы Милли Бобби Браун и исполнительница одной из ключевых ролей Наталия Дайер вошли на IMDB в десятку "Новых звезд 2016 года".





Джеффри Дин Морган и его персонаж – злодей Ниган – помогли "Ходячим мертвецам" канала AMC подняться на третье место в рейтинге. С финала шестого сезона и до премьеры седьмого в октябре 2016 года зрители не прекращали обсуждений по поводу жертвы Нигана.





Остальные места в десятке распределились следующим образом:





4. "Мир дикого запада" (HBO, первый сезон)

5. "Американская история ужасов: Роанок" (FX, шестой сезон)

6. "Флэш" (The CW, третий сезон)

7. "Мистер Робот" (USA, второй сезон)

8. "Оранжевый - хит сезона" (Netflix, четвертый сезон)

9. "Викинги" (History, четвертый сезон)

10. "Сорвиголова" (Netflix, второй сезон)







