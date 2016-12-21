Дэвид Тьюлис получил роль в "Фарго"

Как сообщает издание Entertainment Weekly, любимый поклонниками "поттерианы" Дэвид Тьюлис, получил регулярную роль в предстоящем третьем сезоне сериала канала FX. Актер присоединился к утвержденным ранее на главные роли Кэрри Кун, Эвану МакГрегору и Мэри Элизабет Уинстэд.





Тьюлис сыграет В.М. Варгаса, "загадочного нелюдима и истинного капиталиста, который приносит королю автостоянок Миннесоты Эммиту Стасси (МакГрегор) дурные вести".





Как было объявлено ранее, действие в третьем сезоне "Фарго" развернется в 2010 году, несколькими годами позже событий первого сезона и несколькими десятилетиями позже событий второго. МакГрегор сыграет двух братьев – Эммита и Рэя Стасси. Эммит красив, успешен, является магнатом в сфере недвижимости, прекрасным семьянином и позиционирует себя как образчика "американской мечты". Его брат Рэй – герой противоположной истории. Лысеющий обладатель брюшка, Рэй достиг своего пика популярности в старших классах, а теперь исполняет обязанности надзирающего за условно-досрочно освобождёнными. Кун сыграет шефа полиции Эден Вэлли Глорию Бергл, мать-одиночку и очень решительную и практичную женщину. Уинстэд досталась роль ловкой и очаровательной Никки Сванго, недавно освобождённой из заключения под подписку страстной любительницы бриджа.





Ожидается, что премьера третьего сезона "Фарго" состоится весной 2017 года. Следующий полнометражный проект с участием Тьюлиса - "Чудо-женщина".







