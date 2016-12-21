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21 декабря 16, 12:46
Дэвид Тьюлис получил роль в "Фарго"
Дэвид Тьюлис
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Актерский состав третьего сезона антологии "Фарго" продолжает пополняться громкими именами.
Как сообщает издание Entertainment Weekly, любимый поклонниками "поттерианы" Дэвид Тьюлис, получил регулярную роль в предстоящем третьем сезоне сериала канала FX. Актер присоединился к утвержденным ранее на главные роли Кэрри Кун, Эвану МакГрегору и Мэри Элизабет Уинстэд.

Тьюлис сыграет В.М. Варгаса, "загадочного нелюдима и истинного капиталиста, который приносит королю автостоянок Миннесоты Эммиту Стасси (МакГрегор) дурные вести".

Как было объявлено ранее, действие в третьем сезоне "Фарго" развернется в 2010 году, несколькими годами позже событий первого сезона и несколькими десятилетиями позже событий второго. МакГрегор сыграет двух братьев – Эммита и Рэя Стасси. Эммит красив, успешен, является магнатом в сфере недвижимости, прекрасным семьянином и позиционирует себя как образчика "американской мечты". Его брат Рэй – герой противоположной истории. Лысеющий обладатель брюшка, Рэй достиг своего пика популярности в старших классах, а теперь исполняет обязанности надзирающего за условно-досрочно освобождёнными. Кун сыграет шефа полиции Эден Вэлли Глорию Бергл, мать-одиночку и очень решительную и практичную женщину. Уинстэд досталась роль ловкой и очаровательной Никки Сванго, недавно освобождённой из заключения под подписку страстной любительницы бриджа.

Ожидается, что премьера третьего сезона "Фарго" состоится весной 2017 года. Следующий полнометражный проект с участием Тьюлиса - "Чудо-женщина".

Источник: http://www.kinonews.ru/

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